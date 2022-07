A propuesta de Indira Vizcaíno nombran a Hugo Vázquez Montes como director del Ipecol

*En sesión del Consejo de Ipecol rinde protesta.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Hugo Alejandro Vázquez Montes, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y expriista, rindió protesta este lunes como nuevo director del Instituto de Pensiones del Estado Colima, cargo que se encontraba acéfalo tras la renuncia de Hamin Legaspi Soto.



El ex regidor del Ayuntamiento de Colima y ex delegado del Banobras, Hugo Alejandro Vázquez Montes, fue propuesto ante el Consejo del Ipecol por la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva.



Desde la semana pasada se había filtrado el nombramiento de Vázquez Montes (hermano del ex Gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes, y padre de la Subsecretaria de la Juventud en los primeros meses de la actual Gobierno Estatal y actual subdelegada de Programas Federales del Bienestar, Karely Leticia Vázquez Solórzano) a la Dirección General del Ipecol e incluso así lo había adelantado el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martin Flores.



Vázquez Montes, con más de 30 años de militancia partidista, ex presidente de la Fundación Colosio del PRI y ex funcionario municipal, estatal y federal. Vázquez Montes, también fue sindico del Ayuntamiento de Colima.



Hamin Legaspi Soto, renunció al cargo de director general del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado (Ipecol), el pasado viernes 1 de julio; renuncia que fue oficializada al siguiente día por la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva.



Hamin Legaspi asumió la dirección del Ipecol el 7 de marzo de 2020, tras ser elegido por los integrantes del Consejo Directivo del Instituto a propuesta del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, luego de la renuncia del primer titular Édgar Alejandro Chávez Sánchez.