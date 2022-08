A la final de ‘ANUIES en corto 2022’, dos producciones de alumnos del Bachillerato 18

*Se trata de “Kintsugi: Cicatrices de Tinta”, de Anuar Heriberto Delgado Aguilar y “Objetos Perdidos, de Donovan Said Canizales Franco.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Red Nacional de Educación Media Superior y el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, dieron a conocer la lista de los 20 mejores cortometrajes seleccionados para presentarse en la Muestra Nacional de ANUIES en Corto 2022, entre los que destacan dos producciones hechas por alumnos del Bachillerato 18 de la Universidad de Colima: Anuar Heriberto Delgado Aguilar, con “Kintsugi: Cicatrices de Tinta” y Donovan Said Canizales Franco, con “Objetos Perdidos”

La muestra se realizará el próximo martes 18 de octubre, a las 10:00 y a las 17:00 horas, en la sala “Guillermo del Toro” de la Cineteca Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). Ese mismo día se hará el anuncio de las y los ganadores en las categorías de: Ficción, Animación y Documental.

Los criterios de valoración considerados para este concurso son la calidad artística, la calidad técnica, la originalidad y las nuevas propuestas, así como la participación del equipo técnico y artístico, además de que la producción debe ser original o adaptación libre, pero sólo de obras literarias (cuento y novela).

El cortometraje “Objetos Perdidos” compite en la categoría de ficción y “Kintsugi: Cicatrices de Tinta”, en la de documenta, y ambos deberán enfrentar las producciones de otros jóvenes de bachillerato de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de la Laguna, la Universidad de Nayarit, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad de Guadalajara y la Universidad de Monterrey.

Para Donovan Said, “las ganas de participar en este proyecto surgieron de mi gusto por el cine. Este cortometraje es creación propia. Me dio satisfacción trabajar en su realización con la cámara y el papel. Agradezco el apoyo de mi bachillerato, además de los ánimos de la gente cercana; eso me motivó. Puse mucho entusiasmo, esfuerzo y compromiso en él, lo que al final dio resultados”. Él estudia el quinto semestre en el Bachillerato 18, ubicado en el campus Coquimatlán.

El concurso de “ANUIES en Corto 2022” es organizado por Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de fomentar la expresión artística entre las y los bachilleres.

Para la realización de estos cortometrajes, se contó con la asesoría de la Dirección General de Educación Media Superior, de la Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales, y con el apoyo del Bachillerato 18.