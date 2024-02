A LA BAJA EL HÁBITO DE LECTURA EN MÉXICO

Por: Jaime E. Medina

Como todos sabemos, la lectura es un hábito o actividad muy importante en el desarrollo del intelecto y de las diferentes habilidades lógicas, analíticas y reflexivas para el desarrollo social y profesional. Desafortunadamente, el año 2023 no es un buen referente para que nuestro país, México, se considere como lector. El Módulo de Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que dentro del estudio que se realizó sobre hábito de lectura, dio como resultado, que tuvo un decremento de 12% durante el año pasado que se llevó a cabo el estudio. Muchos pueden ser los factores que llevaron a los resultados tan desfavorables en la población mexicana sobre el gusto de leer.

Hoy en día, por el acceso a internet, se puede considerar que mucha de la gente lee, sí, lee; pero dentro del entretenimiento que ofrece las páginas de las redes sociales y uno que otro medio de espectáculos. Conforme al estudio que llevó a cabo MOLEC, solamente un libro al año es el promedio de hábito de lectura que tiene un mexicano en consultar un libro en físico.

¿Pero qué tipo de materiales considera el Módulo de Lectura para realizar su estudio? Dentro de los materiales se encuentran: libros, páginas de internet, revistas, periódicos e historietas.

Dentro de los porcentajes, y que fueron realmente sorprendentes negativamente hablando. Con un 40.8%, solamente se leyó un libro al año dentro de la comunidad lectoras (dato que ya se había hablado con anterioridad), con 37.7 % se encuentran las lecturas dentro del universo del internet como libros digitales o artículos que se encuentran en algún blog, 23.6 % consultó revistas, 18.5 % periódicos y 6.1 % historietas.

El 2016, fue considerado con el porcentaje más alto dentro de los hábitos de lectura en el país, con un 80% de consulta de material escrito y digital. Pasaron 7 años, y el decremento se hizo presente con 68.5 % en el 2023, una baja muy alarmante dentro de la población lectora.

Han pasado muchos años y México, ha registrado números no muy favorables en el consumo de literatura, parece que tenemos una problemática bastante longeva en no poder generar una costumbre, apego o hábito de los medios escritos, situación que afecta ampliamente en no poder tener sociedades más eruditas que impacten en el desarrollo y crecimiento de un país. Desafortunadamente, la educación sigue siendo afectada en tener alumnos cada día menos apasionados por la lectura, si bien, el internet vino a facilitarnos la vida, pero también, formó una barrera muy grande en la promoción de la lectura en los medios físicos como son los libros, y donde el atractivo del consumo de la información se basa en las plataformas de ámbito social.

Si hablamos de hombres y mujeres en la consulta del arte de las letras tanto de información impresa y digital, según la encuesta; los hombres se consideraron más lectores con 71 % más que las mujeres, ya que ellas obtuvieron un 65 % del gusto por leer.

¿Pero qué es lo que leen los hombres y las mujeres según MOLEC?

Conforme a las mujeres, los datos arrojaron consulta de libros de autoayuda, superación personal y cultura general. Mientras que los hombres, se fueron por alguna materia en específico, cultura general o profesional.

Otro de los puntos importantes es conocer ¿cuánto tiempo duramos leyendo un artículo, novela o cualquier otro documento? Según la OCDE, el mexicano dura alrededor de 6 a 8 horas al día en internet, especialmente las páginas denominadas Facebook e Instagram. Y en los libros ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Pues solamente 42 minutos, es el tiempo otorgado cuando nos encontramos postrados dentro de la literatura de algún medio impreso, tiempo muy escaso, a comparación del uso del internet.

Los grandes escritores mexicanos como, Carlos Fuentes, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Octavio Paz y Elena Garro, le dedicaban 8 horas a la consulta de libros de su interés en sus principios de su juventud.

La tarea es grande, pero como en todo, la educación empieza en casa, y esto es un punto medular dentro del estudio que se realizó; debido, a que el 83 % de los encuestados de más de 2 mil viviendas, mencionaron que dentro de su núcleo familiar y desde la infancia, no tuvieron ese impulso o estimulación hacia la lectura, debido a que sus padres no leían y ni siquiera los incitaban a descubrir los libros, y muchos menos, les hablaban sobre la importancia de leer. Muchos estudiantes leen por compromiso, sí, por compromiso; debido a que estudian o consultan libros por terminar algún proyecto, tarea o actividad, pero ya después de haber cumplido con cierto compromiso, no vuelven a consultar ningún otro material escrito.

Es necesario empezar a trabajar en casa en promover la importancia sobre el hábito de leer. Y no solamente desde casa, sino también desde otras trincheras como es la escuela o lugares de trabajo. Hace falta generar programas más atrayentes por parte del gobierno en donde la población se involucre y conozca los beneficios de la lectura. No hay que quedarnos con los brazos cruzados y valoremos el crecimiento intelectual, crítico y lógico, ya que los beneficios son muchos y que dentro nuestro andar de la vida, nos va poder permitir tomar decisiones más concretas y acertadas. Démosle esa vitamina tan nutritiva a nuestro cerebro que se llama leer.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.