A investigación entrega de despensas del ayuntamiento de Tecomán durante pandemia

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La Contraloría Municipal tendrá que acatar un ordenamiento del Juzgado Tercero de Distrito que a través del área de investigación pide que se realice la denuncia interpuesta en contra de servidores públicos sobre el proceso de entrega de despensas que hizo el ayuntamiento de Tecomán durante la pandemia, toda vez que estas pudieron entregarse a libre arbitrio de funcionarios sin una convocatoria abierta ni reglas de operación, violando los derechos humanos de quienes pudieran aspirar a este beneficio, establece denuncia.

Isis Sánchez Llerenas, ex regidora y quien en su momento presentó la denuncia correspondiente explicó que el proceso legal que derivó en la sentencia de revisión fue presentado en su momento por el incumplimiento en el punto de acuerdo número 10 de la trigésima novena sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 15 de abril del 2020, en el cual se autorizó el recurso para despensas en apoyo a afectados por Covid-19 y se estableció que todos los regidores participarían en la integración del padrón de beneficiarios.

“Se aprobó el recurso, pero a la voz de Elías Lozano como presidente municipal, se dijo que nos involucráramos todos y a la hora de la votación se acordó así, luego, según el alcalde, no se especificó que tenía que tomarse en cuenta a todos, por lo que ellos entregaron como quisieron y decidieron a quién entregar”.

Derivado de ello, Isis Sánchez presentó un recurso legal que luego de diversos pasos, llegó al amparo indirecto y la promoción de una revisión en el juzgado tercero. “Ellos me dicen que efectivamente tienen que analizar el tema y llama a los funcionarios a juicio, que digan por qué esos funcionarios no cumplieron el acuerdo”.

En la sentencia se redacta que “Son fundados los conceptos de violación… entre otras cosas, que la contraloría debía fundar y motivar el por qué los servidores públicos denunciados incumplieron o no con la orden emitida por el Cabildo, pues únicamente informaron que el padrón de beneficiarios se encontraba para consulta, no obstante, debieron involucrar a todos los integrantes del Cabildo en la organización para que emitieran su punto de vista según el punto discutido en la Sesión de Cabildo”.

De acuerdo con la ex munícipe, al no existir reglas de operación ni criterios definidos para la selección de las personas beneficiadas y al ser designadas al arbitrio de los servidores públicos denunciados, no se garantizó una convocatoria abierta en cada una de las personas vulnerables del municipio afectadas en su integridad y trabajo por el Covid 19, aseveró.