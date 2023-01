A finales de enero darían resultados de demandas contra Locho e Insúa; podrían salir absueltos: León Alam 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción a finales de enero dará resultados de las investigaciones que tienen contra los ex alcaldes capitalinos, Leoncio Morán Sánchez y Héctor Insúa.

Como es de recordarse, dicho gremio presentó denuncia contra Morán Sánchez e Insúa García por el presunto desvío de 150 millones de pesos en total en suma de ambas administraciones, correspondiente de aportaciones patronales y de los trabajadores para el Instituto de Pensiones.

Al respecto, León Alam no descartó que ambos ex alcaldes puedan salir absueltos, siempre y cuando las investigaciones de la autoridad determine quién tuvo la culpa.

“Quien así resulte responsable puede ser desde el (ex) Tesorero General hasta el (ex) Director de Egresos o el (ex) Contador General en cada uno de los ayuntamientos, en este caso de las administraciones de Héctor Insúa y Leoncio Morán”.

Añadió que pudiese ocurrir que ambos ex alcaldes en el momento de su gestión hayan ordenado que las cosas se hicieran bien y que los Tesoreros lo hicieron mal.

“Eso se deberá de juzgar, analizar, y resolver primero el ministerio público después un juez de control y ya sobre de ello salir con una resolución y una sentencia”.

León Alam agregó que la sentencia debería ser el resarcir el daño, que pagaran los millones de pesos para que se depositaran al Instituto de Pensiones.