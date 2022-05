70 mil pesos en premios habrá en el Torneo Internacional de pesca de róbalo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- A través de redes sociales Mlures, la asociación de pesca deportiva y el ayuntamiento, anunciaron la convocatoria para el torneo de Robalo que se realizará en la playa de Tecuanillo los días 18 y 19 de junio y en el que se ofrecen más de 70 mil pesos en premios.



Francisco Alejandro Maldonado Estrada, organizador del torneo dio a conocer que estaba en duda la organización del torneo porque en dos años no quisieron contribuir a una propagación del Covid “fue complicando y no quisimos ser partícipes del virus, pero ahora la gente se ha ido a vacunar, bajó el riesgo y aunque estuvimos a punto de no realizarlo, tenemos semáforo en verde, vimos que en otros estados han hecho torneos y por eso quisimos hacer la edición 11 de este ya tradicional torneo”.



La convocatoria establece que la inscripción tendrá un costo de 350 pesos y los participantes foráneos pueden inscribirse vía internet en el correo [email protected] con Francisco Alejandro Maldonado Estrada.



En cuanto a la premiación para la pesca de la especie Robalo, se mantiene con 30 mil pesos al primer lugar; segundo lugar 20 mil pesos y tercer lugar 10 mil pesos mientras que la premiación para la pesca de otra especie es al primer lugar 3 mil pesos; segundo lugar 2 mil pesos; tercer lugar 1 mil pesos. Además se cuenta con 250 playeras tela deportiva dri-fit que se entregarán a los primeros en inscribirse.



La comisaria de El Tecuanillo Patricia Ochoa, dijo que los ramaderos esperan el evento que reúne no solo a una gran cantidad de pescadores, sino a sus familias “esperamos con gusto la participación para poner de nuevo en la mira del turista este balneario en el municipio, un espacio en que la pandemia nos dejó económicamente lastimados pero seguimos trabajando y mostrando que pueden venir y pasar un rato agradable en familia”.