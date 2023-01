50 mil personas en Colima no tienen vinculada la CURP con el acta de nacimiento

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Reunida con los diputados locales de MORENA y del Partido Verde, la directora del Registro Civil del gobierno del estado, Brenda Gutiérrez Vega, exhortó a las familias colimenses a revisar bien cómo está registrado su nombre y sus apellidos en la acta de nacimiento, “pues en Colima hay alrededor de 50 mil personas que no tienen vinculada su acta de nacimiento con la CURP”.

La funcionaria estatal explicó, que si en la acta de nacimiento “dice que se llama María y toda la vida se ha llamado María pero si en su acta dice Ma. con punto o sin punto esto genera que no haya una vinculación con la CURP”.

Y agrega: “y si no hay una vinculación con la CURP no hay servicios de pasaportes, no hay derecho a un acceso de bienestar, a la salud a la educación, etc”.

Brenda Gutiérrez dijo que Colima tiene un rezago importante respecto a la vinculación del acta de nacimiento con la CURP “porque no revisamos desde el momento en que registramos a maistros hijos el nombre que esté correcto el nombre de la mamá o del papá o de los abuelos”.

“Hay personas que se llaman de una forma y se llaman de otra y cuando les piden el acta revisan y se dan cuenta que se llamaban de otra forma”, puntualizó.