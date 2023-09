218 estudiantes de secundaria en Minatitlán recibieron ColiBecas computadoras gratuitas, este jueves

* Esta herramienta nos pone más cerca de la información y más lejos de la ignorancia, dijo estudiante de Paticajo al agradecer a la gobernadora de Colima las laptops.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Minatitlán, Col.- Un total de 218 alumnas y alumnos de secundarias públicas del municipio de Minatitlán recibieron la mañana de este jueves sus ColiBecas Computadoras gratuitas de manos de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, que forman parte de las casi 30 mil laptops que la administración estatal entrega durante este año 2023 a estudiantes de primer grado de secundaria, así como a quienes cursan licenciaturas e ingenierías en instituciones públicas de educación superior en la entidad.

Esta vez, este beneficio lo recibieron alumnas y alumnos de ocho escuelas secundarias de Minatitlán: Emiliano Zapata, Fructuoso Ayala Sánchez, Ricardo Romero Aceves, Gregorio Torres Quintero, Benemérito de las Américas, Perfecto Mancilla Rodríguez, así como estudiantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) de las comunidades rurales de El Sauz y Potrero Grande.

La mandataria colimense resaltó que “en este gobierno pensamos que la tecnología es fundamental para su desarrollo y puedan aprender más; en secundaria empiezan a desarrollar habilidades y les dejan más tareas e investigaciones; sé que no todas las familias pueden comprar computadoras, son artículos caros y terminan endeudándose, pagando hasta el doble de lo que la computadora cuesta; es injusto que donde no puedan comprar, no tengan las mismas herramientas para sus estudios”.

Agregó que “por eso, en el Gobierno del Estado decidimos que todas nuestras alumnas y alumnos de secundaria tendrían una computadora; pero además este año, también incluimos también a todas y todos los estudiantes de nivel profesional de instituciones y universidades públicas de Colima”.

Indira Vizcaíno subrayó cómo hoy con nuestro presidente Andrés Manuel sí hay dinero: todas las personas adultas mayores y todas las personas con discapacidad reciben una pensión, quienes están estudiando prepa reciben una beca, los de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; “estamos remodelando todos nuestros centros de salud y hospitales, que recibimos con menos de 10% de medicamentos y hoy tienen más de 90%; estamos entregando 25 ambulancias nuevas en el estado, que son más de las que 19 que teníamos en instituciones públicas”, dijo la gobernadora.

MÁS CERCA DE LA INFORMACIÓN Y MÁS LEJOS DE LA IGNORANCIA

Recibieron de manera simbólica su laptop gratuita las y los estudiantes: Evelyn Cecilia Silva López, Gael Jesús Mendoza Michel, César Alejandro Ramos Ceja, Elizabeth Guadalupe Rodríguez Rosales, Brandon Isaac Rodríguez Rodríguez, Lucero Esmeralda Cortés Rosales, Alejandro Vargas Rodríguez, Ángel Jesús Maldonado Montes de Oca e Ingrid Fernanda Ramírez Gutiérrez.

Ingrid Fernanda Ramírez Gutiérrez, alumna de la Telesecundaria No. 22 Emiliano Zapata de Paticajo, agradeció a nombre de sus compañeras y compañeros, dijo que “para la juventud de Minatitlán es un día muy especial, pues esta herramienta nos será de mucha utilidad y nos pone más cerca de la información y más lejos de la ignorancia (…); nos emociona ser parte de la generación que tiene apoyo y saber que las autoridades se involucran e interesan en nuestro crecimiento como estudiantes y estas computadoras marcarán la diferencia en nuestra formación académica para escalar cada uno de los peldaños educativos con más entusiasmo y seguridad”.

En esta entrega acompañaron a la titular del Poder Ejecutivo estatal, personal administrativo y docente, representantes de los tres niveles de gobierno, así como madres y padres de familia de las y los estudiantes beneficiados.