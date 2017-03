El Poder Federal y los Poderes Locales Parte 2 y última

Por: Mario Acevedo Manzano

Debe haber un cambio en las relaciones entre estados de la república y el gobierno federal, hasta el día de hoy, estas relaciones son de subordinación, no de complementación en un buen gobierno entre ambas órdenes, le explico más lo anterior estimado lector, mire usted, en un federalismo clásico, son los estados los que forman una federación, y no es la federación la que forma los estados, entonces, ¿a que se debe que en toda la historia política de los mexicanos el gobierno federal se imponga a cada entidad federativa? De seguro a que, el tan cacareado federalismo es letra muerta y lo único que existe es un gobierno de corte centralista en donde el presidente de la republica mantiene poderes omnímodos en perjuicio del desarrollo regional de cada estado, en realidad nunca hemos vivido políticamente en un república federal en donde la autonomía de cada estado sea respetada por el gobierno federal, lo que existe es una división política en donde cada territorio estatal tiene una administración local dependiente del gobierno federal, la prueba está en las llamadas delegaciones federales de cada dependencia del gobierno federal en cada territorio estatal, estas delegaciones son reminiscencia de un pasado colonial en donde la voluntad política del Virrey fue la única forma de gobernar, las delegaciones federales son una manera implícita de ocupar todo el territorio nacional de parte del gobierno federal, y es también, una manera de decirle los colimenses, tabasqueños o yucatecos, ustedes no son capaces de gobernar bien su territorio, por ello, yo papa gobierno federal tengo que tener en tu territorio una delegación para realizar mis planes de gobierno, o sea, no confió en los gobiernos estatales, por ello, tengo que hacer las inversiones necesaria en cada territorio estatal para demostrar que el gobierno federal tiene supremacía sobre los gobiernos locales.

Se debe revisar las relaciones entre los poderes de la federación para mantener la sana distancia y las competencias bien claras de cada orden de gobierno y cada poder de la federación, y en esta revisión, cada estado de la república debe recuperar su soberanía para hacer de cada territorio estatal, el potencial natural de su desarrollo económico y no permitir que el gobierno federal intervenga sin el consentimiento de las autoridades locales.

Se necesita pues, estimado lector, un nuevo federalismo en donde sea respetado el territorio de cada estado de la república, empezando por los impuestos que cada territorio genera, atrás debe quedar la actual política fiscal centralista en donde yo gobierno federal recaudo los principales impuestos y les doy migajas a las entidades federativas, los impuestos que se generan en cada territorio estatal debe ser recaudados por las autoridades locales y participar a la federación una parte, o sea invertir el modelo actual en donde la federación recauda y les da a las entidades una mínima parte de lo que recauda.

El gobierno federal es mal administrador de la riqueza fiscal en los últimos tres sexenios la deuda pública nacional pasa de 20 puntos porcentuales del PIB a 50 y en lo que va del gobierno peñista, ¿con qué derecho el gobierno federal compromete los recursos fiscales de todos los mexicanos?, corriendo el riesgo de paralizar la administración pública cuando el pago del servicio de la deuda absorba la mayor parte de los ingresos fiscales.

El congresos federal formado por diputados y senadores que representan a cada estado de la republica están sometidos por el gobierno federal a tal grado que no hacen nada para favorecer un sano federalismo fiscal en donde cada estado tenga suficientes recursos para promover su desarrollo económico, cada diputado es obediente a las instrucciones recibidas por el líder de cada bancada y cada líder de bancada esta comprometido con el gobierno por los beneficios políticos y económicos que recibe, para poder hacer leyes que terminen con el centralismo y favorezcan al federalismo, es necesario un congreso independiente del poder ejecutivo para hacer de cada entidad federativa verdaderos polos del desarrollo regional.

El modelo centralista de Poder representado por el Presidente de la Republica está llegando a su fin, es importante cambiar el sistema actual de gobierno para hacer del gobierno mexicano un promotor del desarrollo regional del territorio de cada estado de la república.

Notas cortas

El Dip. Nicolás Contreras es el único que no quita el dedo del renglón para castigar a los culpables del derroche de más de 60 mil millones de pesos gastados en el sexenio pasado, de existir impunidad por el abuso y mal uso de los recursos fiscales del pasado sexenio, los colimenses se sentirán defraudados por el gobierno.

Comentarios

Comentarios