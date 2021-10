Ya me dijeron que a mí no me entregarán recurso para pago de nómina: Nacho Peralta 

*Expuso que el Bono Cupón Cero son recursos estatales, ya no es un apoyo del gobierno federal para pago de nómina * No quieren dar el dinero para que la nueva administración realice ese pago autorizado desde el 4 de octubre

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez expresó que a él no le entregarán recurso para pago de nómina de trabajadores y dejó entrever que es derivado a una decisión política.

De esta manera supone que no le quieren dar el dinero para que la nueva administración realice ese pago autorizado desde el 4 de octubre.

“Ya me dijeron que a mí no me van a entregar los recursos del Bono Cupón Cero pero no me dijeron las razones, por ello solicité a la Consejería Jurídica elabore un escrito en el que se pida sancionar a quien resulte responsable por no entregar ese dinero que por ley le corresponde al Estado y no han querido entregar”.

Peralta Sánchez expuso que el Bono Cupón Cero son recursos estatales, ya no es un apoyo del gobierno federal para pago de nómina. Refirió que ninguna autoridad federal le ha informado porque se le niegan estos recursos que le corresponden al Estado.

“Desde el 4 de octubre se les pudo haber pagado a las y los trabajadores de Gobierno del Estado las quincenas del 30 de septiembre y 15 de octubre, pero que la Secretaría de Hacienda decidió no transferir los recursos del Bono Cupón Cero”.

Además apuntó que cómo gobierno de Colima resolvió el tema del pago de nómina para la quincena del 30 de septiembre y la del 15 de octubre y el dinero está jurídicamente disponible.

“Pero Hacienda no lo transfirió sin dar explicaciones y todo parece indicar que lo quieren entregar hasta la siguiente semana para que sea el próximo gobierno quien pague las nóminas”.