¿Y el Libramiento Colima Vía Rápida?; se replantea esquema financiero para su construcción

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A menos de una semana de concluir la actual administración estatal, el Libramiento Colima Vía Rápida se encuentra en “pausa” debido a que se hacen modificaciones al esquema financiero para su construcción.

De acuerdo al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, Carlos Maldonado Orozco, se replantea el esquema financiero ya que el que se tenía no era el adecuado.

Además dijo desconocer el motivo de este replanteamiento financiero, ya que anteriormente se diseñó como una Asociación Público Privado (APP), al final terminó siendo una concesión.

“Una concesión en la que no nos definen, es decir no sabemos si es de dos o cuatro carriles, cuánto costará la caseta, había una obligatoriedad del estado de desviar el tráfico pesado hacia allá, entonces en alguno de esos elementos hay alguna diferencia que se quiere que se adecue y no sabemos cuál podría ser”.

De esta manera, explicó que el proyecto está en pausa a pesar que es una concesión ya registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el secretario de dicha dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez dio el banderazo de arranque de construcción en marzo 2021.

Maldonado Orozco expuso que la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva no está en contra de la obra, sino que ha pedido que se haga un replanteamiento del esquema financiero.

PARA RECORDAR, EL PROYECTO ES…

El proyecto Libramiento Colima Vía Rápida consiste en la construcción de una carretera de cuatro carriles desde Cuauhtémoc hasta la autopista Colima-Manzanillo, a la altura de Los Asmoles, en la ciudad de Colima.

El objetivo es agilizar el traslado de las mercancías que llegan al puerto de Manzanillo hacia el resto del país y descongestionar de transporte pesado el libramiento Ejército Mexicano que cruza la ciudad.

Actualmente sobre el Libramiento Ejército Mexicano -donde cohabitan 72 mil colimenses en zonas aledañas- transitan 39 mil 200 vehículos diariamente de los cuales 6 mil 200 son de carga pesada.

El objetivo del nuevo tramo carretero, es con el fin de evitar accidentes vehiculares en la zona urbana, esto ante el inminente incremento portuario y por lo tanto de transporte de carga pesada por la zona.