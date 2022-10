Verstappen campeón mundial de F1 al ganar en Suzuka; ‘Checo’ queda en segundo

La lluvia, los accidentes -el español Carlos Sainz (Ferrari) y el tailandés Alex Albon (Williams) abandonaron a las primeras de cambio-, la larga interrupción y sobre todo, la presencia de la grúa y la confusión final sobre si el título quedaba matemáticamente certificado o no empañaron un desenlace que hubiese merecido ser apoteósico. Después de que la joven estrella neerlandesa elevase a 32 su número de victorias en la F1 al firmar su duodécimo triunfo de la temporada, en una carrera en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) acabó séptimo.

