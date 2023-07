Veo un PRI cada vez más fortalecido y que vuelve a las causas sociales: Oscar Ávalos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- En conferencia de prensa, Óscar Armando Ávalos Verdugo anunció que recibió la constancia que lo acredita como dirigente del comité municipal del PRI y en breve será su toma de protesta a la cual se espera que asista Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.



El ex presidente municipal y ex candidato a la diputación federal, dijo que ve un PRI que está con el ánimo de recobrar el rumbo “hacia el triunfo de casa de las candidaturas y procesos electorales que se avecinan, yo veo un PRI cada vez más fortalecido, veo un PRI que vuelve a las causas sociales y veo un PRI que está con el ánimo de recobrar el rumbo hacia el triunfo”.



Ávalos Verdugo admite que el reto no es menor “se que las circunstancia que tiene el partido no son las mejores, pero haremos la invitación a los jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores se incorporen a nuestro partido” aseveró.