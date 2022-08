Vega levanta la mano para sustituir al Tecatito

CN COLIMANOTICIAS

México.- La lesión de Jesús Manuel Corona encendió las alarmas en el Tricolor. El Tecatito es uno de los dos jugadores más desequilibrantes que tiene México, sin embargo, corre el riesgo de perderse la Copa del Mundo tras una fractura en su tobillo izquierdo que sufrió en un entrenamiento con el Sevilla.

Alexis Vega le deseó pronta recuperación, pero en caso de que no se recupere para Qatar 2022 él levanta la mano para reemplazarlo: “Estoy contento, feliz de representar a mi país, me siento en el mejor momento de mi carrera, tengo más madurez, agradezco la oportunidad de estar en la selección, quiero disfrutar la concentración, el entrenamiento y dar mi máximo”, dijo.

Alexis fue cuestionado por la lesión de Corona: “Sabemos el mal momento que está pasando el Tecate, es una dura baja para nosotros, siempre he dicho que para mí es el mejor jugador mexicano, pero son gajes del oficio, cualquiera se puede lesionar, no sabemos si llegará o no a la Copa del Mundo, pero para estamos los que venimos de atrás en el proceso, estoy feliz de estar con esa responsabilidad si me toca suplir al Tecatito, sé de lo que soy capaz, en lo personal le mando un abrazo y esperamos tenerlo pronto”, mencionó.

Con información de ESTO