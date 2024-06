Urge la reforestación

Por Manuel Godina Velasco

Ayer domingo, por cierto ya con el suelo con bastante humedad propicio para la siembra de arbolitos, El Consejo Ciudadano y la Sociedad Civil Organizada en Manzanillo convocaron a los porteños a la siembra de diversos arbolitos en camellones del Boulevard M. de la Madrid, cuya urgente e importante tarea, permitirá a futuro contrarrestar los excesivos calores que padecimos en esta primavera y que por el cambio climático serán cada vez más fuertes. Ojalá que esta plausible acción ecológica, la puedan seguir impulsando los fines de semana del mes de julio en las laderas de los cerros de las carreteras que circundan la zona urbana del puerto, que por años lucen secas y desoladas.

Ojalá en otros municipios, como Armería, Tecomán y Cuauhtémoc puedan seguir estos ejemplos, aprovechando el inicio de la temporada de lluvias, sobre todo en los municipios mencionados cuyas calles lucen sin arboles suficientes. Desde ha ce tiempo he dicho que la única zona urbana donde no hay una calle y casa que afuera no tenga un árbol, es Coquimatlán, lo que habla bien del ecológico legado que dejaron administraciones municipales de años anteriores; pero con mayor reconocimiento a la responsabilidad de los vecinos, que cuidan el crecimiento de dichos árboles, por cierto la mayoría de la variedad de Olivo Negro, que no da frutos, para la proliferación de plagas y si ofrecen refrescante sombra. ​

Colima, otrora ciudad arbolada y fresca, ahora luce con menos vegetación urbana, porque las autoridades municipales no se han dado a la tarea de impulsar el sembrado de arbolitos en muchas calles y avenidas que lo demandan. Para ello invito a la actual alcaldesa Margarita Moreno, ponga a trabajar a sus muchos jardineros que solo son barredores de banquetas y la mayor parte del tiempo están desocupados, para que reforesten camellones y parques y que a los vecinos que lo requieran se les invite sembrar un árbol no frutal, excepto el naranjo agrio, para que afuera de su casa y con una buena orientación para evitar levanten banquetas, o bien en su patio interior.

También me dio gusto que la dependencia del gobierno estatal encargada de la ecología y el medio ambiente (IMADES) inicie esta acción convocando a ciudadanos y familias interesadas en el rescate arbolado de varias zonas que lo necesiten. Ojalá lo hagan de manera intensiva en el mes de julio y no lo hagan como en años anteriores, (que también lo hace la UdeC,) de promover estas campañas en septiembre u octubre que ya de nada sirven, por ya no recibir más lluvias.

Estoy enterado que la presidenta de la Villa, TeyGutiérrez, iniciará esta jornada el próximo sábado reforestando el camellón que conduce al hospital Materno Infantil que ahora luce desolado.

La acción de reforestación requiere de la participación de dependencias con sus trabajadores pero también de las grandes y medianas empresas comprometidas con el medio ambiente, por supuesto también tarea delprograma de acción del Partido Verde, de la ciudadanía y los vecinos que se verán beneficiados.

Para terminar, como ya lo hacen en la Villa, en Colima capital urge el desazolve de los cauces de ríos y arroyos que cruzan la ciudad, vendrán lluvias intensas y es tiempo de prever contingencias fatales.