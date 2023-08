UNAM pide usar cubrebocas ante aumento de casos Covid-19; López-Gatell acusa que se está ‘exagerando’

“El comunicado que producen ayer tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario”, dijo.

López-Gatell Ramírez reconoció un aumento en el número de casos estimados por COVID-19, sin embargo, refirió que no han requerido hospitalización.

“Nosotros coincidimos con su apreciación (de la UNAM) que la situación está en calma, lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados, de casos estimados, quién ha hecho esa estimación la Secretaría de Salud federal”, subrayó.

“Hemos notado, estamos en la semana 30 de 2023, durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos son fundamental ente los casos que no han requerido hospitalización. Por hospitalización hemos notado que no no recibieron esquema de vacunación son quienes pueden estar ocupando estas camas, pero la ocupación es mínima”, puntualizó.