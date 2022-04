Un éxito la presentación de La Cuca en Miramar

*Griselda Martínez les agradece y entrega un reconocimiento

Manzanillo, Col.- Cientos de personas se dieron cita al escenario de Miramar, donde como concierto estelar, se presentó La Cuca la noche de este sábado, momento en que la presidenta Griselda Martínez les dio un mensaje de agradecimiento y un reconocimiento por su participación en el marco de la inauguración del Pacífico Skate Park.

Los autores del Son del Dolor, previo a su presentación ofrecieron una rueda de prensa donde se dijeron agradecidos por la invitación de regresar a Manzanillo para exponer, además de sus éxitos ya conocidos, las letras de su último material discográfico surgido en el pasado 2020.



Puntuales, a las 8 de la noche la banda liderada por José Fost subieron al escenario, donde ya los esperaba un público emotivo.

La banda presentó temas como; Caperuza hijo, Arte Lulú, No me digas que no, Mujer cucaracha, Rock y sólo rock, Cosas peligrosas, Todo con exceso, Tus piernas, Alcohol y rocanrol, Cosas Peligrosas, El son del dolor, Cara de pizza y muchas más.



Al término de su presentación la presidenta Griselda Martínez dirigió un mensaje, «invitamos a La Cuca con mucho cariño para ustedes». Ahí les entregó un reconocimiento: «Pacífico Skate Park otorga este reconocimiento a La Cuca banda de rock con reconocimiento nacional e internacional por su presencia en Manzanillo».

Como un gesto de agradecimiento, al finalizar el concierto los cientos de personas recogieron la basura que generaron y la depositaron en los contenedores destinados para ello.