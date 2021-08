¿Tu cuenta de Hotmail está en riesgo? Esto es lo que sabemos

CN COLIMANOTICIAS

México.- No hay duda que Gmail es el proveedor más importante del mundo en cuanto a correos electrónicos se trata. Cientos de empresas en todo el planeta tienen un contrato corporativo con Google para hacer de su servicio de correo electrónico el predeterminado dentro de sus compañías. Así, según proyecciones del mismo Google, al finalizar 2021 se espera que sean más de 4100 millones de personas las que usen Gmail.

No obstante, este correo no siempre fue el más usado o deseado por los internautas, teniendo en cuenta que durante muchos años fue Hotmail el que lideraba este ranking; por esto existen cientos de cuentas que, al popularizarse Gmail, fueron dejadas a la deriva por sus dueños, y que a día de hoy no presentan mayor importancia dentro de la plataforma.

Pensando en esto, Microsoft (empresa encargada de Hotmail, Live, Outlook y MSA) ha decidido cerrar para siempre todas las cuentas inactivas que se encuentren inscritas en sus servicios de correo electrónico, a partir de este 30 de agosto.

De esta forma, solo quedan unas cuantas horas para que los dueños de las cuentas que no reporten alguna actividad en los últimos dos años puedan salvar sus correos en Hotmail, si es que así lo desean, ingresando a sus cuentas y mostrando actividad alguna en ella.

Esta “purga” de correos electrónicos obedece a un cambio de políticas de actividad que Microsoft estableció en 2019, con la que busca depurar un poco sus servidores de todas aquellas cuentas abandonadas que simplemente generan errores en las bases de datos internos de la empresa. Todas las cuentas que no hayan sido utilizadas desde el 30 de agosto de 2019 serán eliminadas de Hotmail en una limpieza sin precedentes en la compañía.

Por supuesto, aquellas personas que aún hagan uso de su cuenta de Hotmail para recibir y enviar correos de forma constante no sufrirán retaliación alguna, pues cumplen con el requisito mínimo de Microsoft: actividad dentro del correo electrónico.

Sin embargo, aunque usted no haya usado su cuenta por dos años, pero la tiene inscrita en algún servicio de Microsoft como Xbox Live, esta tampoco se eliminará teniendo en cuenta que es el puente entre la empresa y el usuario para poder concretar la compra de la membresía online.

Asimismo, en caso de tener alguna deuda con Microsoft tampoco se cerrará la cuenta, ya que es la única constancia con la que la empresa se asegura de que la persona podría saldar su compromiso con esta.

Por último, la compañía garantiza que tampoco suspenderá una cuenta que se haya usado para publicar una aplicación en la Store de Microsoft, esto como forma de asegurarse de que la app o juego no sea dado de baja debido a la ausencia de un correo electrónico válido.

Con información de Infobae