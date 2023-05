Tras denuncia de disquera, aclara Elías Lozano que sí se presentarán ‘Los Yonics’ originales

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La empresa discográfica “Global Music” advirtió a la población de Tecomán que el evento publicitado por el Ayuntamiento de Tecomán, donde se presentará el grupo Los Yonics para celebrar el Día de la madre es falso, ya que el grupo anunciado no es el grupo oficial.

En su misma publicación exhorta al Ayuntamiento de Tecomán a dejar de anunciar a este Grupo como Los Yonics, “de lo contrario se procederá legalmente por el uso de la Marca Los Yonics”.

Entrevistado sobre este tema, el presidente municipal Elías Lozano Ochoa informó que el evento, programado para este sábado 13 de mayo a las 6:30 de la tarde en el jardín principal de Tecomán, se seguirá anunciando con la presentación de dicho grupo musical, toda vez que la cuestión jurídica se los permite. “Hablé con el amigo Vicente Martínez que todos conocemos, él participó con ese grupo y me mandó un video donde me dice que no hay ningún problema, que tiene todo el sustento legal y están entusiasmados, así que el baile va”.

Al cuestionarlo si es el grupo original o no, Lozano Ochoa comentó “supuestamente se dividió, pero hay tres originales, viene uno de ellos y la verdad es que nosotros no queremos polemizar sino hacer un evento para reconocer a las mamás del municipio pasarla bien, habrá juegos, rifas y sobre todo pasar un sábado en familia”.

Sobre si habrá consecuencias legales, enfatizó: “Ya estamos atendiendo el tema y cuando me llegue el video del sustento legal haré la publicación, pero de que se realiza sí, es un conflicto entre ellos pero se tienen las razones jurídicas”.