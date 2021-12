‘Tragedias mexicanas’ de Andrés (Nove) Escobedo que nos recuerda nuestra infancia

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

México.- Andrés Espinosa Escobedo, más conocido como “Nove”, que se ha popularizado en las redes sociales y por su más reciente cómic titulado ‘Espinoza’, es el autor de ‘Tragedias mexicanas’.



Es un artista digital, nacido en Mérida, Yucatán; que cuenta con 26 años de edad y está especializado en ilustrar escenas de la vida diaria para inspirar a una generación joven y adulta a través de su talento.

De acuerdo a publicaciones en algunos medios y redes sociales, se expone que la idea de ‘Tragedias mexicanas’, surgió luego de terminar su más reciente cómic titulado ‘Espinoza’.



Entre sus ilustraciones más populares está el de un par de niños vestidos con uniforme El ilustrador escolar que, arrodillados en el piso, están entretenidos jugando a los tazos. A su alrededor, está un PauPau! de uva y una bolsa de Tortillinas que, en vez de tortillas, tiene un sándwich.

Nove Escobedo comenzó con este tipo de ilustraciones cuando la pandemia lo llevó a reflexionar y a estudiar, a tener una introspección sobre su infancia y sobre las cosas que ya no le estaban sorprendiendo.

Así, con lo que rescataba de su propia vida como niño y lo que veía en las calles, fue que creó y compartió estas realidades, las cuales ahora conforman gran parte de lo que está siendo su carrera.

“A veces, cuando salgo a comprar en la bicicleta me doy cuenta de cómo juegan los niños con palos, con cosas que tal vez para nosotros no tienen sentido, pero me gusta cómo ellos llegan a sorprenderse por todo. Eso me hizo practicar más su anatomía. Dije ‘vamos a retomar estos ejercicios donde yo rescato estos recuerdos que tengo de niño y los vamos a plasmar, vamos a estudiar’. O sea, en cada una de mis ilustraciones viene esta parte de estudio”, detalla en entrevista para ReporteIndigo.

Además de narrar con sus trazos diferentes vivencias infantiles, Andrés Nove Escobedo se enfoca en otras ideas que lo inspiran, como su reciente cómic titulado Espinoza, a través del cual cuenta la historia de un pequeño cactus con una idea equivocada del amor que aprende sobre los peligros del apego y el espacio personal.

Con esto, uno de los propósitos de Nove Escobedo es que la gente que lo sigue no siempre esté esperando lo mismo de él, sino que se sorprenda con nuevas ilustraciones.

“Tengo muchas cosas que contar. Me gusta mucho contar historias, pero contar historias que se desarrollan aquí en México. Creo que mi perspectiva cambió cuando leí Pedro Páramo, a mí se me hizo increíble ese tema mexicano, y actualmente estoy leyendo Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor”, confiesa Andrés.

Fuente: Redes Sociales y ReporteIndigo