TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Como resultado del apareamiento entre un burro y una yegua, nace la mula y del caballo y la burra nacen los machos, lamentablemente la unión genera una incompatibilidad entre los cromosomas paternos y maternos, (Los caballos tienen 64 y los burros 62) dando como resultado que la descendencia sean estériles. Aunque existen casos muy especiales en los que la naturaleza ha intervenido.

Llegué pasaditas las once de la mañana, la casa estaba llena, algunas personas sentadas en el piso porque las butacas son verdaderamente insuficientes. Personas de edad avanzada, jóvenes e intermedios, como con la muerte, son tratados por igual…espere su turno. Claro está, si gusta, si no, vuelva otro día o enfrente el corte de energía eléctrica. Es la intocable comisión federal de electricidad con domicilio en Gildardo Gómez y Gregorio Torres Quintero. Solo una dama y cuatro escritorios, están disponibles tres, se encuentran vacíos, El vigilante solícito, amable, abre y cierra la puerta, orienta, responde, atiende a los usuarios.

Mientras espero mi turno, saludo a un amigo que fue a las tortillas mientras le tocaba ser atendido, en su rostro veo la sorpresa y el desencanto, “la fila sigue igual”, me dice, y agrega, “llegue a las 9:55, poco ha sido el avance”, concluye. La gente bosteza, se estresa, hay que recoger niños de la escuela, preparara comida, otros tienen que trabajar. La única trabajadora que está atendiendo, muestra cierta apatía, quizás enfado, son muchas personas, casos distintos, problemas todos. Parece que estamos en el túnel del tiempo, se pierde la noción, los intestinos avisan, ya hace hambre.

En algún momento llega otra dama, no tomé la hora, casi me duermo, los años no pasan de gratis. se encarga del escritorio cercano a la puerta, de mal modo, parece que atiende, no resuelve nada, más bien poco, muy poco, la falta de amabilidad es lamentablemente característica de oficinas gubernamentales de los tres niveles, municipal, estatal y federal. La damita exige, no orienta, la gente desencantada de la falta de atención con ella, decide sentarse e irremediablemente seguir haciendo fila. Son las 13:34, por fin mi turno, nada me resolvieron, tuve que pagar lo que ellos dicen que consumo. “su recibo está vencido desde tal día, ya tiene orden de corte”. La sentencia está dada, p, o p, decía el general García Rosas, a quienes les prestaba y no querían pagar.

Pagas o panteón, amenazaba a sus clientes, era prestamista. Con la cfe, es pagas o corte de energía eléctrica, al igual que la ciapacov, cortan el agua, pero esa, esa es otra historia. Lo peor de todo es que nadie te defiende cuando te enfrentas a estos monstruos, nadie da la cara porque se ha creado una fama de fuerza y respaldo institucional. Es decir, son intocables y más cuando quienes dirigen son faltos de criterio y sensibilidad humana. Se olvidan que la sociedad es quien les mantiene, quienes pagan sus sueldos. Nada gratis ni fiado, solo se espera amabilidad en el trato, orientación adecuada y sobre todo, trato humano.

Pero no, algunas personas ahí, parece que ven llover y no se mojan, lejos está el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar un trato digno. “Tienen sordera testicular”, dijo un señor y se salió tirando el papel de su turno, nadie supimos a qué se refirió.

ABUELITAS:

“Este ha sido el peor año navideño en nuestra ciudad”, dijo una señora que fue a visitar a la virgen de Guadalupe, “Por qué” preguntó su acompañante, “Pues mira, parece que andamos en el cerro, ni un adorno, ni luces, ni nada”. La otra persona volteó a ver hacia donde señalaba su interlocutora con el dedo, la calle Madero, fría, oscura, solitaria, sin calor humano. Lamentable sin duda, nadie sabe que pase con las autoridades que llevan esa responsabilidad. En otros años desde el uno de diciembre los nacimientos adornaban algunos puntos representativos de nuestra ciudad, invitando a la unidad familiar. Los jardines lucían coloridas luces que motivaban a la ciudadanía para recorrerlos. Esta vez, la apatía, el desgano, el desinterés o que se yo, fueron los nombres de los reyes magos. Es cuánto.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.