TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Me gusta ver el lado positivo en todo, como humano que soy, me duele el dolor ajeno y los acontecimientos que suceden en nuestro estado. En consecuencia, procuro escribir aspectos alejados de temas que ignoro o que sumen al clima de incomodidad. Tampoco me considero barbero, como se dice coloquialmente, de una persona que lanza lisonjas como claveles en romería, cuando recibe el espinoso producto de la tierra conocido coloquialmente como chayote. Escribo por amor al arte y gracias a los medios que lo permiten.

Otro asunto:

Hace algunos años me tocó la responsabilidad de coordinar una actividad educativa a nivel estatal. Con la participación de un talentoso equipo de trabajo, nos dimos a la tarea de realizar los preparativos e invitar a todas las instituciones de secundaria, bachillerato y nivel profesional. A pesar de los bloqueos al interior de la misma institución para la cual laboro, la actividad fue exitosa y pudimos servir a miles de estudiantes, mediante la orientación adecuada para su paso al nivel educativo siguiente. Es lo bueno de hacer las cosas con el corazón, se aprende mejor.

Ya que ando por el rumbo educativo, aprovecho para expresar mi reconocimiento a la dirección de educación media superior de la universidad de Colima. Lo anterior, por el hecho de que su personal directivo de los 37 planteles, ha recibido una capacitación que le actualiza en el lenguaje incluyente y no sexista. Sin duda, algo necesario y de gran valor que suma a la mejora en la comunicación asertiva entre directivos, docentes y alumnos. Es necesario que los valores se sigan fortaleciendo al interior de nuestras instituciones y por ende, en la sociedad. En ello, nuestra alma mater ha puesto siempre el ejemplo y aunque un curso no determina, sí amplia las bases pedagógicas y didácticas en beneficio no solo de los alumnos sino de la sociedad en general.

Todo apunta a que la feria villavarense habrá de realizarse. Así lo da a conocer la alcaldesa, quien señala que será del 4 al 21 de marzo y al parecer, habrá “cero tolerancia a conductas antisociales” que puedan manchar una de las más antiguas tradiciones. Para tal efecto se realizará un “Megaoperativo”, tendiente no solo a la atención de los festejos sino también a la ciudadanía de la tierra de los sopitos. De esta manera se pretende la preservación de la paz y la tranquilidad de los villanos y quienes visiten los festejos. Sumamente importante que las familias se sientan motivadas para asistir y más allá de ello, confíen en el compromiso que asume la edil, en torno a la seguridad. Aprovecho para reafirmar la atenta petición de muchos colimenses que ven afectados sus tiempos cuando las prolongadas cabalgatas obstaculizan el congestionado tráfico colimense.

La propuesta respetuosa es: que entre semana, se habilite uno de los carriles de la avenida Benito Juárez, para doble circulación, o sea para la participación de los bravíos jinetes y las gentiles amazonas y solo sábado y domingo se extienda a Colima.

ABUELITAS:

Conforme se acerca la primavera, el calor colimense aumenta y con él, el riesgo de enfermedades por vector, como si no tenemos suficiente con el tristemente célebre bicho 19, y cuadros diarreicos por deshidratación y por consumir alimentos en mal estado. Importante reforzar los cuidados en cuanto a la ingesta de líquidos naturales y evitar en lo posible la exposición desmedida a zonas caliente. La responsabilidad en el cuidado de nuestra salud solo nos corresponde a nosotros.

Una sugerencia hidratante que además alcaliniza, es pepino, limón, tres hojas de albahaca y agua natural, todo licuado y a refrescarse, sonría y sea feliz, nadie saldremos vivos de este ciclo. Es cuánto.