TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Cuando fue Secretario de educación Manuel Bartlett Díaz, (88-92) en Colima era Director General de la Coordinación de Servicios Educativos el Prof. Benjamín Fuentes González. Un hombre recto y de trato directo. Decía lo que pensaba y aceptaba, le gustaba que la gente le hablara igual, sin lisonjas ni “tapeteadas”. Si algún colaborador queriendo congraciarse con él, le hablaba mal de otro, mandaba llamar al “afectado” para escuchar su versión, incluso estando el “chismoso” presente. La mayoría de las ocasiones el acusador quedaba exhibido y con una llamada de atención por su falta de probidad y compañerismo. Hombres de su talla quedan pocos en la administración pública y los que existen, no siempre tienen cargos destacados por lo mismo.

Traje a mi memoria una mañana de diciembre cuando la explanada de la Secretaría de educación de vistió de fiesta. El presupuesto nacional así estaba destinado y a cada estado de la república, con motivo de las fiestas decembrinas, mandaron con derecho a escoger, un artista. Colima fue beneficiado con una señora de renombre, el carisma y belleza de Laura Flores engalanó la explanada educativa. Al terminar la convivencia, una canasta navideña por cierto, bien surtida, fue la cereza del pastel para cada trabajador. Previo al festejo, se había realizado un sorteo de obsequios diversos y de buen ver, contribuyendo así, a una bendecida navidad. Qué tiempos aquellos señor don Simón, hoy a lo más que aspiramos es a un vaso con agua de garrafón.

Ciertamente eran otros tiempos, más los valores, no tienen fecha de caducidad y es de esperar que se acrecienten y no al contrario. La educación se mama, decían nuestros abuelos en referencia a que nuestro comportamiento depende en gran medida de lo aprendido en casa. Se es un buen ciudadano cuando se es buen hijo, decía mi madre y sí, la gente de mi generación éramos una gran familia. Ya lo he comentado anteriormente, respeto absoluto entre todos, especialmente a las personas mayores. ¿Cómo no añorar esos viejos tiempos? Cuando podíamos andar por las calles, siendo niños, sin más temor que una reprimenda en casa por andar a deshoras de la noche.

Ahora vivimos de una manera distinta, algunos “servidores públicos” viven del golpeteo, de la diatriba y la ofensa subterráneas. Cuando alguien les señala alguna falla, se ofenden y actúan vengativamente a la primera oportunidad o simplemente borran de su watts-app a quienes les señalan sus errores humanos, en detrimento de la ciudadanía. Es incomodo acudir en demanda de un servicio y que quien se comprometió a servir, no de la cara, o sencillamente solo le dé largas al asunto y al final diga que no se puede. Olvidando por completo que su llegada a un puesto es para servir sin distinción y procurando siempre el bienestar común. Los doble cara les llaman, a esos pseudo políticos que actúan conforme a su biorritmo y no a su compromiso social, que es, reitero, servir.

Por ello, la sociedad espera con ansia el arribo de una nueva administración, un nuevo equipo de trabajo que sume los esfuerzos de todos los colimenses. Trabajar unidos brazo con brazo y corazón con corazón, Colima y su gente lo merecen.

ABUELITAS:

¿Ha escuchado hablar de los monta choques? Son personas que fingen, preparan un montaje hasta cierto punto creíble, de un choque. Naturalmente ellos son los “afectados” y exigen que usted les pague bajo amenazas y en algunos casos hasta golpes. Lo anterior se ha presentado en algunos estados de la república. Yo supe de uno en Tecomán, le pasó a una persona conocida, que afortunadamente se dio cuenta y se retiró del lugar. Pues a tener cuidado con esta situación y mientras tanto sigamos siendo felices. Es cuánto.