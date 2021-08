TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

“No me considero un manumiso, en el sentido como lo manejaba Gabriel de la Mora, que fue mi maestro. Las razones fueron distintas. No me afectó, porque nunca dije una mentira, aunque reconozco que siempre fui un pícaro”. Guadalupe López León.

En Colima, son varios los familiares y amigos que han cerrado su ciclo. Marcos Elizarraráz Mendoza, reportero gráfico, Guadalupe López León, incansable promotor de la cultura, Juan José Sevilla Solórzano, notario y reconocido ex servidor público, Jorge Alberto Ruiz Chávez, reportero y conductor de programas. Adrián Hernández Horta, quien fuera titular de la imprenta del gobierno estatal y muchos respetados ciudadanos que han sucumbido por diversas cuestiones de salud. Expreso mis sinceras condolencias ante su irreparable pérdida.

A pesar del aumento en casos covid, los titulares de algunas secretarías y dependencias del gobierno estatal, ignoran el llamado del maestro Peralta Sánchez y siguen convocando a su personal para que asista a las oficinas bajo su responsabilidad. Peor aún, cuando en muchas de ellas se han presentado casos concretos de covid, ante la insensibilidad de quienes son los (ir)responsables. Grave, preocupante, que eso esté sucediendo y que aparentemente nadie tome cartas en el asunto, la gente tiene miedo de inconformarse por las acostumbradas represalias que ya han sufrido en otras ocasiones.

De hecho existen fuertes rumores de que una servidora pública de alto nivel, pagó con su vida las exigencias de la institución para la cual laboraba, al haberse contagiado y así, estar cumpliendo por la “sobrecarga laboral”. Así las cosas a espaldas del maestro Peralta Sánchez en algunas de áreas de su gobierno. En fin, ya se verá que pasa, ojalá que los presupuestos alcancen para indemnizar a los deudos y su conciencia les aguante para llevar la carga moral por su prepotencia y arrogancia burocrática; 621 casos nuevos y 16 defunciones al cierre de mi escrito, lo anterior se suma a los 21 mil 75 ciudadanos positivos y a mil 539 personas fallecidas.

París, Roma, Suiza y por supuesto varios estados de nuestro México, entre ellos Colima, conocieron las huellas de sus pisadas. Siempre en busca de la difusión y fortalecimiento de la cultura. Muchas son las responsabilidades que desempeñó y desde donde siempre pugnaba por difundir nuestras riquezas culturales. Fomentar las diferentes expresiones de la cultura nacional y local, fue siempre una de sus aspiraciones más constante.

Cariñosamente apodado “El Ficha”, Guadalupe López León sobrepasó con creces su anhelo más destacado, el amor ancestral por nuestras raíces. Le gustaba caminar, recorría grandes distancias observando, saludando y tomando nota de aquello a los que después daría vida en sus escritos y acciones.

Durante el sexenio del Lic. Mario Anguiano Moreno se instituyó, como un reconocimiento a su trayectoria filantrópica, el festival que llevó su nombre. De manera unánime los diez municipios acordaron ponerlo en marcha, para expresar así, la gratitud al hombre sencillo y amoroso, defensor de los nuestro.

Una gran cantidad de grupos artísticos y culturales aportaron su tiempo y su experiencia para homenajear en vida al amigo, al que sugería con el ejemplo, pues poca gente le entra a lo que no deja dinero, sino por el contrario, hay que ponerle.

Ojalá alguna autoridad decida hacerle un homenaje póstumo, merece eso y más.

ABUELITAS:

Dicen que billetes de a quinientos, de a mil y hasta dos mil pesos se repartieron de manera previa al proceso electoral. Es lo que la gente cuenta, vaya usted a saber. De ser cierto, que lamentable que se siga recurriendo a este tipo de artimañas para el logro de un triunfo, comprado, finalmente. Así algunas conciencias.

Por favor, aliméntese bien, nútrase, desayuno de rey, comida de príncipe y cena de méndigo, es la sugerencia de hoy. Es cuánto.