Todo un suspenso la posible ayuda a afectados por en sismo 19s: Rodríguez Silva

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Juan José Rodríguez Silva, presidente de la Junta Municipal de la comunidad Nuevo Caxitlán, señaló que ninguna autoridad auxiliar tiene información de qué pasó con el censo o cualquier tipo de apoyo para las familias afectadas por el sismo “la certeza de que el único que puede apoyar es el gobierno federal porque tiene más recurso, pero sin Fonden y como están trabajando, no sabemos de dónde o cómo van a dar respuesta”.



Aclaró que en el municipio de Tecomán, son las autoridades auxiliares las que de primera mano están enfrentando la molestia de la población por el nulo apoyo en torno a las consecuencias que dejó el pasado sismo del 19S.



Señaló que los encargados de censar los daños, en este caso, los servidores de la nación, nunca se coordinaron con las autoridades, cuando son estas las que conocen la comunidad al dedillo, considerando que ahí viven y que la recorren todos los días, “en primera, la gente cree que nosotros les hablamos y señalamos qué domicilios, porque fueron salteadas las casas que visitaron y nada más fueron un día”.



Afirmó que los servidores de la nación realizaron un censo “a como les dio a entender” y nunca para saber cuáles eran las casas más dañadas, a pesar de que ellos (comisarios y presidente de juntas) tienen la información más cercana. “Por lo de los programas saben por encimita pero nosotros tenemos el día a día, ahora nos preguntaban los que no fueron censados y no sabemos nada porque nunca se coordinaron”.



En el caso de la comunidad de Nuevo Caxitlán, se integran siete colonias, La Estación, Ma. Esther Zuno, Bayardo, Jaramillo, San Martín y Salazar Salazar, pero de acuerdo con el presidente de la junta solo se censo (parcialmente) una colonia.



“Nos quedamos enfrentando la molestia de la gente, nos quedamos con la incertidumbre de si se les va a apoyar o no, cuándo, si se esperan a recibir un apoyo o por su cuenta arreglan sus casas, la gente tiene muchas preguntas y molestia que nos toca a nosotros recibir” puntualizó Juan José Rodríguez .