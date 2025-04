Tey: Trabajar y trabajar por Villa de Álvarez

Sociedad de la información

Por: Luis Alfonso Polanco Terríquez

Servicios públicos eficientes y de calidad; seguridad ciudadana; desarrollo urbanístico armónico y comunidades del municipio; desarrollo; reactivación económica; gestión presupuestal y financiera; servicios institucionales de atención; gestión administrativa eficiente; proyectos especiales transversales y festejos taurinos edición 168 son el trabajo que debemos mejorar y consolidar durante este segundo periodo, afirmó la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, durante una reciente conversación con el Círculo de Analistas de Colima.

Con semblante serio, pero respetuosamente, contestó a cada uno de los cuestionamientos realizados por los miembros del Círculo de Analistas. Era notorio que no es la misma Esther Gutiérrez que se reuniera a conversar con el círculo el año pasado, incluso aceptó con palabras más o menos, que producto de los incidentes de febrero ha hecho una reflexión, reevaluación de su entorno, de su quehacer: no es para menos lastimaron personas inocentes, ciudadanos que solo miraban transitar la cabalgata, acompañados de su familia, entre ellos menores de edad, no solamente mi hijo.

Sobre el vacío de información desde ese día hasta la fecha, comentó que así ella lo había decidido, no por la consternación, sino por el respeto de quien habían sido lesionados y el fallecido, al final para ella, no eran número, sino historias de vidas que hay valorar y cuidar, más preciso que ese vacío no implicó que no estuviera trabajando, acompañando principalmente a las personas o tener que trabajar en cuestiones prioritarias, simplemente no publicó.

Expresó, Esther Gutiérrez, su agradecimiento a nombre de los villalvarenses a la mandataria estatal, Indira Vizcaíno Silva, a quienes forman parte del comité de seguridad en el estado por estar desde un principio comunicándose, apoyando, acompañando, incluso puntualizó que la decisión de continuar con las festividades fue tomada de manera grupal entre las autoridades de Villa de Álvarez y el comité de seguridad en la entidad.

En ningún momento ni hablo, ni expreso, eufemismos de éxito porque después de los incidentes de las fiestas de Villa de Álvarez continuarán y la ciudadanía asistieran a diversos eventos programados dentro de esta festividad, pero recalcó nuevamente sobre el apoyo de Indira Vizcaíno, Gobernadora del Estado. Sobre los ataques mediáticos manifestó que están focalizados, tienen nombre y apellidos, fines políticos, pero que no va a perder tiempo en contestar porque en su municipio hay trabajo por realizar, pero afirmó: la gobernadora no tiene nada que ver en esos ataques, no tiene ni porqué dudar porque lo ve en su trato y palabras, por lo tanto, cree en su palabra.

Para reflexionar. La presentación en power point del quehacer para este segundo periodo, principalmente durante este 2025 como alcaldesa, que llevará Esther Gutiérrez durante el diálogo con el Círculo de Analistas Políticos de Colima es la misma que mostró a los integrantes de la Coparmex en días pasados, que en honor a la verdad no solamente es notorio en mejoría de trabajo en comparación con el primer mandato, propuestas, actividades, sino en presentación de manera clara y precisa, no fue hablar, ni defender funcionarios o actividades donde se gaste el dinero del erario público sin razón.

Durante la presentación fue notorio que la estrategia a seguir estará basada para consolidar servicios de calidad, esto es, eficiente y eficaces, por lo tanto, están contemplado, los obstáculos, las fortalezas, por citar, hablo de temas en los que se están trabajando que no han podido disminuir como desean porque simplemente no ha sido fácil y tienen que seguir trabajando para lograr ese propósito, no lo calló, mucho menos salió a decir que ya no está la problemática como citan ciertos alcaldes.

Sobre el anterior punto, Esther Gutiérrez ejemplifica algunos casos como son el exceso de velocidad, manejar con el celular en la mano y llamando por teléfono o texteando, los mofles modificados de vehículos principalmente de motocicletas, expresando que este último no es fácil porque en más de un caso quien llevan esta situación son menores de edad y sus padres en más de una ocasión los apoyan, peso a eso afirmó, la alcaldesa vamos a disminuir y las corporaciones policiacas ya tiene indicaciones para no bajar la guardia.

Para despedirme. La Gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno el jueves diez de abril del presente año, se sacó el diez durante la entrega de becas de alumnos a padres de familia en X secundaria, tuvo la presencia no solamente del encargado de becas a nivel nacional: Julio León, sino la de Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública quien dedicó más de dos horas para saludar a los padres de familia, trabajadores de la educación, a quien deseaba saludarlo y charlar con él. Nos congratulamos con la Alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez por no bajar la guardia en favor de sus ciudadanos, pero sobre todo por esa actitud que durante todo el diálogo mantuvo: Trabajo y Trabajo. Nos vemos en otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.