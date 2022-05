Tey Gutiérrez pone en marcha Campaña de Descacharrización en comunidades de La Villa  

*También encabezó la Primera Asamblea General de Comisarios municipales*Esta campaña se estará realizando al menos una vez por mes en las comunidades

Villa de Álvarez, Col.– Con la consigna de sumar esfuerzos gobierno y sociedad, la Alcaldesa Tey Gutiérrez Andrade dio el banderazo de inicio de la Jornada de Descacharrización, en las comunidades de Villa de Álvarez así como también encabezó la Primera Asamblea General de Comisarios municipales.

Reunidos en la Casa ejidal de Nuevo Naranjal y ante los Comisarios de esta misma comunidad, así como de El Naranjal, El Carrizal, Pueblo Nuevo, El Chivato, Joyitas, Picachos, Mixcoate, y La Lima, la Presidenta municipal llamó a los lugareños a colaborar sacando los cacharros de los patios de las casas para evitar el desarrollo del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika.

En compañía del Secretario del Ayuntamiento, José Alfredo Chávez González así como del director de Desarrollo Rural, José Reyes Castellanos Suárez; de Servicios Públicos, Daniel Torres González; de Alumbrado Público, Sinuhe Lino Vázquez; de Limpia y Sanidad, Herr Rodríguez Torres y de Parques, Jardines y Áreas Verdes, Omar Karim Reyes A La Torre y de Planeación y Desarrollo municipal, Juan Carlos Castañeda Ortiz; la Alcaldesa dejó en claro que su administración trabajará con esfuerzo en el cuidado y protección del medio ambiente, a través de la elaboración y ejecución de programas de limpieza en las comunidades y la ciudad.

Sin embargo solicitó el apoyo y la suma de voluntades pues afirmó que “Nosotros como gobierno no lo podemos hacer, si no cooperamos todos no vamos a avanzar, pues hemos visto que lamentablemente se recoge en un lugar la basura y, posteriormente, a la semana ya está igual”, manifestó.

Asimismo durante la Primera Asamblea General de Comisarios municipales los temas se centraron en las necesidades básicas de las comunidades como son, el Alumbrado público, servicios públicos, obra pública, entre otros, por lo que la Presidenta apuntó se irán trabajando en cada una de las necesidades de las comunidades, en este 2022.

En ese sentido la Alcaldesa se comprometió a estar muy atenta a las necesidades de los lugareños para saber de primera mano sus necesidades pero sobre todo a resolver cada una de las problemáticas que se generan en cada una de las comunidades, por lo que pidió vean a su administración municipal, como a su principal aliada para llevar beneficios a sus comunidades.

Al hacer uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento José Alfredo Chávez indicó que siguiendo la instrucción de la Presidenta municipal de que el programa de Descacharrización que dio inicio hace mes y medio en la zona urbana, también se lleve a cabo en las comunidades, pues es un programa que por muchos años dejó de hacer los gobiernos municipales.

En ese contexto indicó que con ese compromiso y sensibilidad que caracteriza a la Presidenta municipal Tey Gutiérrez para hacer acciones que le sirven a la ciudadanía, es que hoy se está retomando esta actividad como una meta de este gobierno de manera permanente, iniciando con la idea de que al menos una vez por mes se esté trabajando en las comunidades gracias al equipo de trabajadores del área de Servicios Públicos Municipales, Parques y Jardines, pues el objetivo es que los hogares estén libres de cacharros.