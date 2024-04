Talento local, regional y nacional se presentará en las Fiestas Culturales de Mayo, Manzanillo

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Además de los conciertos estelares que este año se presentarán en el marco de las Fiestas Culturales de Mayo, Manzanillo 2024, talento local, regional y nacional también darán muestra de la riqueza cultural y artística que se desarrolla en distintos lugares, como de Nayarit, Jalisco, Colima y por supuesto Manzanillo.

Serán en total, 26 diversos eventos, de música, danza, canto y folclor los que se presentarán durante estos tradicionales festejos; de Nayarit, se presentará el Ballet Folklórico Xochicalli, de Cihuatlán, tendrá una presentación el Centro de Danza Clásica y Centro de Iniciación Artística y de Villa de Álvarez, la Secundaria de Talentos. Academia de Artes.

Del talento manzanillense se presentarán: la escuela Xochipilli Macuilxochitl Danza y Música Folklórica; el Ballet Folklórico Manzanillo; el Amigo del Tiempo; Manzanillo Portea; el Saxofonista, Lalo Luna; la Escuela de Baile “Bellyfit”; los Danzoneros; el Cantante, Miguel Huerta, el Norteño, Los del Ancla; la Academia de Música y Danza Contempo, la Orquesta Filarmónica Infantil de Manzanillo (OFIM).

También tendrán participación; Elite Jazz Connection; Baile Kpop “Cid Dance Studio”; Jazz Connection; el cantante Iván Cartas; la Escuela De Baile Dance To Be; la Academia de Ballet Petite Pointe; la Academia de Jazz Just Dance; la Academia Sda.

Así también se presentará la agrupación, Los Nuevo Herejes y la Academia Profesional de Danza Gisela M. Zúñiga.

