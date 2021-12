Tala de árboles por el Tecnológico de Monterrey

Por: Ángel Durán.

El Tecnológico de Monterrey, está talando árboles de manera indiscriminada y contrario a los reglamentos del propio ayuntamiento; por lo que, el municipio deberá supervisar lo que está sucediendo por la calle Ignacio Manuel Altamirano en el fraccionamiento Jardines residenciales de esta ciudad capital.

No es la primera vez que lo hace, ya hace años hizo lo mismo, mandó gente a talar esos mismos árboles, hasta que hubo oposición de algunos vecinos, lo dejó de hacer, pero, los árboles quedaron completamente sin ramas, algunos de ellos se secaron porque de manera irresponsable los talo.

De acuerdo a la ley, los propietarios de los inmuebles están obligados a podar los árboles que se encuentran a las afueras de sus banquetas, pero podar significa, no cortar ni talar al árbol porque pareciera ser que quieren que se sequen, y esto último es lo que está haciendo el Tecnológico de Monterrey.

El otro problema, es que, no recogen la basura y puede durar hasta meses ahí, causando una molestia a quienes viven en la zona; de por sí, las banquetas que tiene alrededor el Tecnológico de Monterrey, están sumamente descuidadas, y ahora con los montones de ramas que está dejando, se vuelven prácticamente intransitables.

La zona arbolada de la calle y que está talando el Tecnológico de Monterrey, son árboles grandes que dan sombra y cobijo, como estacionamiento para los habitantes de ese lugar; ahí llegan muchas aves, ardillas, hasta armadillos hemos visto, con esta tala que se está dando, por supuesto se les ahuyenta.

¿Cuál es el interés del Tecnológico de Monterrey de talar estos árboles? pareciera ser que, le quita la vista a sus instalaciones, o quizá, el encargado de este plantel desconozca la legislación de cómo podar los árboles y que por una cuestión económica, de no estarlo podando (no talando) periódicamente, -porque es obvio que la poda tiene que hacerse de manera recurrente y por supuesto que lo representa quizá un gasto mayor- y entonces prefiere prácticamente cortarlos y así hacer lo mismo a los árboles que subsisten dos o tres años después; otra razón puede ser y, ya no se diga que con mala intención lo hagan y quiera que se sequen, pues es lo que está pasando, e incluso, algunos vecinos han estado reponiendo esos árboles cuando los tala el Tecnológico de Monterrey.

La mayoría de los vecinos, opta por la poda responsable y no como los están dejando.

Por otra parte resultaría, que el ayuntamiento haya otorgado los permisos y que no supervise, porque es obvio que si el municipio va y observa lo que está sucediendo, con seguridad evitará que se sigan talando los demás árboles; por eso es que, hacemos un llamado a las autoridades municipales, encargadas de vigilar esta problemática, que acuda de inmediato y suspenda la irresponsable tala de árboles que está llevando a cabo el Tecnológico de Monterrey, por la calle Ignacio Manuel Altamirano

www.angelduran.com