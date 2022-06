Sutil presentación del Ballet Clásico del CUBAM

José Luis Cobián|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Con renovada determinación regresaron después de la pandemia, las jovencitas del Ballet Clásico, para presentarse el pasado 9 de junio al cierre de cursos en el Centro Universitario de las Bellas Artes de Manzanillo (CUBAM), lideradas por la profesora Hilda Pureco Flores, quien una vez más aportó su prestigio personal al ballet; una disciplina que es reconocida por su estética y técnica rigurosa, como lo es el trabajo de puntas, la apertura de las piernas y las extensiones altas, cuyos movimientos fluidos y precisos, atinadamente le otorgan tener cualidades etéreas, es decir, que no se pueden tocar, lo que lo vuelve sutil y sublime.

El reloj marcaba las ocho menos cinco, por un momento parecía el punto de reunión más concurrido de Manzanillo, los nervios en las jovencitas se les escapaban, pero finalmente obedeciendo a un impulso se levantaron con determinación creciente hasta parecer elevarse hacia el cielo con cada presentación, dando vida a los temas de: “Easy to love”, “Verano”, “Swin”, “Be Out Fiesta”, “Pharao´s Daughter”, “Vals del minuto”, “Asturias”, “Vals de las horas”, “Masquerade”, “The Ocean and Pearls”, “Don Quijote”, “Suite las Hadas Bella Durmiente” y “Frescos”.

Pero antes de concluir, quiero poner el acento en la necesidad de espacios dignos en Manzanillo y dar las atenciones a nuestros jóvenes, no solamente del CUBAM, por ello, cabe dejar la reflexión de que quizás esto sucede porque vivimos en una época eminentemente comercial, lo que muchas veces lleva a los que dicen conocer de cultura, a cometer atrocidades en su nombre, obligando al arte a convertirse en un hábil maniobrero, habituándose a navegar bajo cualquier tipo de tormentas, por ello, a esos personajes que no dan la atención debida a las artes, cuiden de no convertirse en el personaje de la tragedia de Otelo, “Yago”, el diablo humano más cínico y peligroso de la literatura.

Finalmente, los presentes fuimos fulminados por el asombro hecho gozo, volviéndonos sombra y silencio para apreciar a las jovencitas que con el aplomo de quien conoce el terreno realizaron elegantes alineaciones, otorgando con su presencia un cariz especial al recinto, llevando en todo momento la felicidad pintada en sus caras. Por lo que a mí respecta como asistente, asegurar que Hilda Pureco nos demuestra una vez más que sigue dando en el blanco, sin consumir todo su potencial, otra razón de nuestra admiración por ella. ¡Muchas felicidades maestra, a sus talentosas jovencitas, a sus compañeros maestros y a la directora del CUBAM la Mtra. Nohema Larios Deniz!

