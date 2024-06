Suena Té de Brujas en el “Pablo Silva”

*Té de Brujas interpretó temas como “Futuro”, “Ojos negros”, “Linóleo”, “Ser Dios”, “En mares” y casi para cerrar tocaron la clásica de ellos: “Yo mismo”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Una tarde-noche llena de rock, de buen rock, de letras poéticas, críticas, emotivas y de energía desbordada, fue la que ofreció este miércoles por la noche el grupo poblano Té de Brujas, en el foro universitario “Pablo Silva” de la Universidad de Colima (UdeC).

La banda interpretó gran parte de las canciones de los álbumes “Futuro” y “En Mares”. Está integrada por los hermanos Gibrán (vocalista y compositor) y Emmanuel Tanús (guitarrista), por Mario Pérez en el bajo y en la batería por Isaac Espinosa,

También han publicado los álbumes: “Fantasías, alucinaciones y tragedias” (2013), “Cine de ojos cerrados” (2015) y “Contracauce” (2018).

Té de Brujas es una banda de rock formada en Puebla en el 2013, que ya ha venido a Colima en tres ocasiones: en el homenaje póstumo al maestro Mexiac, en 2019; al jardín de Villa de Álvarez ese mismo año, y al festival Rock en el Pacífico de 2020, en Manzanillo.

Se han presentado también en escenarios de México y ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Las Vegas, Indianápolis, New Jersey, Oakland, Filadelfia y Delaware.

En esta ocasión, con apoyo de Caracol Gráfica, de Víctor Uribe Clarín, Emmanuel Tanús (quien además de guitarrista es grabador) presentó su libro: “Recetario gráfico de México” un día antes, el martes, en el Museo Universitario de Artes Populares (MUAP) de la UdeC.

Ésta es una banda independiente a la que, como dijo Gibrán en el concierto, les gusta hacer labor de campo, esto es, dar conciertos en vivo, no sólo subir videos a YouTube o redes sociales.

En la canción de “Yo mismo” dicen: “Tal vez hubiera sido lo mejor / no haber vivido tantos años / los placeres de la libertad / y haber tratado de encontrar / una manera decente de vivir la vida / Tal vez si no me hubiera yo gastado / como dice mi padre / su dinero en mi carrera de mediocridad / hoy estaría en un trabajo / con futuro resuelto para mi familia… / Y no hace falta ni decírtelo / que si pudiera yo volver el tiempo / lo volvería a hacer /para ser yo mismo…”

A Té de Brujas lo pueden encontrar y seguir en Facebook, Instagram y Spotify. En YouTube también pueden encontrar sus videos.

El concierto también contó con el apoyo del Museo Universitario de Artes Populares.