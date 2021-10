STJE tiene un fondo para pagar a sus trabajadores, pero no lo hace: Abraham Méndez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al asesor de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) Colima, Abraham Méndez Palomares, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado sí pueden realizar su trabajo porque tienen fondos para hacer un préstamo y pagar a sus trabajadores.

Esto luego de que exista un paro laboral por parte del personal, lo que consideró ha afectado de manera grave a los abogados para llevar los casos y desahogar audiencias.

“Debe ponerse las pilas el pleno del Tribunal ya que tienen fondos, hay una cuenta bancaria donde hay dinero del Poder Judicial en donde se puede disponer, a manera de un préstamo, para pagarle su salario a los compañeros, pero no lo quieren hacer”.

Argumentó como parte del grupo de abogados se solidarizan con el personal, pero arremetió contra la gente del Poder Judicial ya que calificó que se desatienden de la problemática que enfrenta y pueden resolverla.

“Ellos ganan 100 mil pesos al mes, entonces si les pagaron los últimos el 30 de septiembre aguantan perfectamente todo el mes de octubre y hay algunos que son magistrados y ya tienen jubilaciones de otras instituciones como de la Universidad o del mismo gobierno del estado”.

Agregó que caso contrario los actuarios, secretarios y jueces que no han recibido un peso en los últimos 45 días quienes si tienen problemas económicos graves.

Mencionó que la cuenta bancaria de dónde tienen recursos en el Poder Judicial proviene de los depósitos de la oficina que se tiene para depósitos y consignaciones.

“Hay fondo de 40 o 50 millones de pesos, de los cuales los intereses de ese dinero es para el Fondo del Financiamiento del Poder Judicial”.

Detalló que reglamentariamente pueden disponer del recurso y no lo hacen porque no quieren, sino que desvían para otras cosas y no para los trabajadores.

De esta manera exhortó al magistrado Bernardo Salazar y a todos los magistrados para que se “pongan las pilas” y resuelvan este problema a la voz de ya.