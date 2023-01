Soy una diputada de propuestas y compromisos: Lizzie Moreno

*Rindió Informe Legislativo; muestra músculo la Alianza Va por México. *Presentes ex gobernadores, ex Senadores, diputados y ex diputados federales, diputados y ex diputados locales, el rector y ex rectores de la UC e IP colimense. *Presente Beatriz Paredes Rangel, aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con la presencia de un gran número de políticos del PAN y PRI, sus dirigencias, ex gobernadores, diputados federales y locales en funciones, ex diputados federales y locales, ex senadores de la República, ex rectores, encabezados por el rector en Funciones de la Universidad de Colima e integrantes de la iniciativa privada colimense, este sábado rindió su Informe Legislativo la diputada Lizeth Moreno Ceballos.

La legisladora, que fue impulsada por la Alianza Va por México (Integrada por PRI-PAN-PRD), hizo una síntesis de las actividades legislativas realizadas a los largo del primer año constitucional de su gestión, principalmente como presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública de la Sexagésima Legislatura Local.

En una muestra “de músculo político” del PRI-PAN, Lizzie Moreno, ante sus compañeros de Legislatura y con la presencia de la Senadora de la República Beatriz Paredes Rangel, aspirante la precandidatura a la Presidencia de la República por la Alianza Va por México, afirmó que “ha sido fundamental para el buen resultados de los trabajos encomendados a la Comisión de Hacienda la buena relación y coordinación en el trabajo con el Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), que siempre ha mostrado una gran disposición y colaboración en todos los asuntos que hemos puesto a su consideración”.

Reconoció el trabajo y profesionalismo de dicho órgano y de su titular, Indira García, “lo que nos ha permitido que la comisión que me honro en presidir pueda informar el día de hoy de los trabajos realizados”.

En su mensaje, la diputada priista en este su informe recordó a su mamá y también ex diputada local (qepd), Hilda Ceballos Llerenas.

“Desde que decidí ser candidata a diputada local, pensé siempre que una vez ganada la elección tendría la oportunidad de seguir una carrera política en el poder legislativo y en el mismo recinto donde se desempeño como diputada local mi mamá Hilda Ceballos Llerenas y no únicamente se trata de ocupar el mismo lugar, sino actuar conforme a su ejemplo y a su mística de servicio en los cargos políticos en que tuvo la oportunidad de trabajar en beneficio de los colimenses”.

Dijo que en su actuar en el Poder Legislativo “siempre ha sido con el propósito de construir de sumar, de conciliar, de buscar de que manera el trabajo en conjunto, puede beneficiar a las grandes mayorías de la población.

“Por eso estoy convencida, de que la política es para construir y no para destruir, es para sumar y no para dividir”, dijo.

Agregó que a los largo de los años y de sus cercanía con personajes políticos “me ha enseñado que la política es servicio y que el poder, es para poder hacer que la gente tenga mejor calidad de vida”.

Refirió que sus votos y posicionamientos en el debate legislativo tienen esa orientación y ese compromiso “y he tratado de ser congruente, con una vocación de servicio aprendida y heredada”.

Afirmó que en Colima y México en general “vivimos tiempos difíciles, donde muchas han perdido empleos, lamentablemente muchos hasta la vida, es una pandemia que aún no termina de irse. La educación se ha deteriorado y ha provocado una grave deserción y una baja en su calidad”.

Refirió que “la inseguridad además de crecer de manera alarmante, se ha hecho cada vez más violenta. La incertidumbre en el ingreso de los salarios agrega una preocupación más a las personas y la polarización política mantiene dividida a la sociedad.

“Es tiempo de que todos reflexionemos, en que debemos ser más generosos con nuestro entorno, me refiero no únicamente a mejorar y cuidar el ambiente, sino a conciliar las diferencias, a disminuir las desigualdades y a crear las condiciones que le permitan a la gente mejorar sus condiciones de vida”.

Refrendó su compromiso con quienes votaron por ella y le dieron su confianza para representarlos en el Congreso del Estado. “Ratificar que en los años porvenir, seguiré trabajando apegando mis actos a derecho, acreditando sensibilidad frente a los grandes problemas que nos aquejan y poner mis capacidades para que construyamos un entorno de paz y de convivencia política civilizada y productiva”.

La priista señaló que “yo no me considero una diputada de oposición y no me inspira ser de la minoría o de la mayoría, actuó siempre a favor del interés general, sobretodo siempre de lado de la ley, yo vine aquí a construir, a proponer, y a contribuir a que la gente de Colima viva mejor.

“Soy una diputada de propuesta y de compromiso”, sentenció.

Se refirió a la presencia de la Senadora Beatriz Paredes Rangel, a la que calificó como “una mujer que desde la política ha construido acuerdos, legislación y políticas públicas en beneficio de las mayorías. Una mujer que desde muy joven sintió el compromiso de luchar por el combate a la desigualdad, de trabajar a favor de los marginados, de abanderar las causas de los campesinos mexicanos y ser un ejemplo nacional de lo que debe ser el comportamiento político de un integrante del poder legislativo”.