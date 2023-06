SNTE 6 fortaleciendo la campaña ‘Si te drogas te dañas’

Pupitre al Fondo

Por: Blanca F. Góngora

La campaña nacional de prevención y concientización sobre el daño que genera el uso de drogas sigue creciendo mediáticamente y en la práctica también; y es que la realidad del peligro que las drogas significan para nuestros niños y adolescentes nos acecha en todos los espacios sociales y no hay lugar a donde volteemos que no sea potencialmente peligroso, ya no están a la vuelta de la esquina como solíamos decir, están incluso en la misma acera por donde usted o yo transitamos.

Ante esta situación, a nivel local, el SNTE 6 se ha unido a la campaña “Si te drogas, te dañas” y está llevando a cabo talleres enfocados en la prevención de adicciones mismos que se realizan en escuelas secundarias de distintas modalidades: técnicas, generales y telesecundarias de los distintos municipios del Estado. Estos talleres además de brindar información, proporcionan a los adolescentes distintas estrategias para prevenir el caer en las adicciones, los sensibilizan acerca de las consecuencias neurológicas y emocionales que las adicciones causan y les ofrecen opciones para estar mejor preparados en la toma de decisiones, porque una mala decisión puede cambiar drásticamente el destino y futuro de estos jóvenes.

Los talleres están a cargo de la trabajadora social Rosa Evelia García, la doctora Ma. Guadalupe Leticia Zamora Rueda, la psicóloga Ehifra Plascencia Mejía y de la maestra y coach Mariana Cuevas Torres, profesionistas especializadas en estas áreas y que juntas cubren distintas temáticas como la clasificación de las drogas, los trastornos mentales, el autoconocimiento y gestión emocional, así como comparten una historia de vida inspiracional para los alumnos de secundarias, que de verdad nunca están de sobra y menos en esta edad. Considero que ha sido un gran acierto que el maestro José Jaime Núñez Murguía, líder del SNTE 6 y su comité hayan conformado este equipo itinerante que ha visitado ya un buen número de escuelas como la «Barbosa Held» de Armería, la «Lázaro Cárdenas T.V. de Tecomán, la telesecundaria especial «Consuelo Campos» de Villa de Álvarez, entre otras y continuarán visitando algunas más antes de que termine el ciclo escolar y muchas otras cuando inicie el nuevo ciclo escolar.

La tarea no es fácil porque las condiciones de vida tampoco lo son, estamos inmersos en una sociedad que consume violencia en distintos formatos y estamos empezando a acostumbrarnos a ella, como nos estamos acostumbrando a escuchar casos de personas cercanas que han quedado atrapadas en las drogas. Concientizar a los niños y jóvenes es una parte importante, es una tarea de los padres de familia y de todos los adultos cercanos a ellos también, pero como dije en un artículo anterior: mientras no se aplique la ley y se persiga y castigue a quienes se dedican a este ramo de envenenamiento social como son las drogas, la tarea de protección a nuestros menores quedará siempre inconclusa.

www.facebook.com/blanca. fonseca.gongora