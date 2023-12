SIN DUDA, TEY GUTIERREZ VOLVERÁ A GANAR EN 2024

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Tey Gutiérrez Andrade alcaldesa de Villa de Álvarez, presentó su segundo informe el pasado sábado ante los regidores del cabildo y los medios informativos, acompañada con una abarrotada explanada de la Casa de la Cultura a la que asistieron funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como mujeres y vecinos de barrios, colonias y comunidades rurales, haciendo el comparativo cuando recibió al municipio con grandes rezagos y carencias, en relación a como se encuentra hoy, con las múltiples obras y acciones, arreglo de avenidas y calles para que el municipio renazca y tenga una mejor imagen en la entidad, en síntesis; presentó y acreditó un buen trabajo, es decir, repetirá plato en 2024.

La presidenta municipal de la Villa dijo que es el único municipio que tiene la aplicación móvil “Botón Diana” para prevenir y combatir la violencia de género contra las mujeres; es el único que logró la modernización de la red de alumbrado público, que al final del 2024 ya no tendrán luminarias de vapor de sodio, que municipalizaron a 52 colonias irregulares, que invirtieron en proteger a la población de inundaciones, construyendo la red de colectores pluvial, es el único municipio que cuenta con un Programa de Gobierno estructurado con 241 Metas Estratégicas, firmado ante Notario Público.

El escenario que montaron para el informe dio la imagen como para una gobernadora, lo que hizo ver mejor al evento, y también a su equipo organizado que incluye a sus regidores de los diferentes partidos, porque también los ha tratado con humildad y respeto, lo que ha permitido trabajar en unidad política interna y realizar también una buena labor en el ayuntamiento, por todo lo anterior, consideramos que Tey Gutiérrez podrá reelegirse, los de la Villa dicen que volverá a ganar, ni duda cabe.

LA CAPITAL DE COLIMA EN DISPUTA

Independientemente de lo que quieran los aspirantes, partidos y sus dirigentes sobre que persona debería ser la candidata o el candidato para la capital de Colima, creemos que el escenario político del municipio de Colima y del estado es lo que debería definir su rumbo y no las aspiraciones personales de Margarita Moreno hoy presidenta municipal de Colima ni del diputado federal Riult Rivera porque son los dos aspirantes naturales del Frente PRI, PAN y PRD, pues son los dos únicos del Frente que se han movilizado discreta o abiertamente para lograr esta misma posición, y no es un problema de aspiración personal, inclusive de partido, es cuestión de valorar bien el escenario político, porque quizás ambos podrían ganar si se mantienen unidos, pero ¿Quién tiene más riesgos de perder si no hay esa unión de ambos en la contienda municipal?, allí está la clave de la decisión.

Conforme a nuestro análisis político, Margarita es la quién tiene hoy la mayor fuerza política para ganar, pues simplemente ha trabajado bien y ocupa hoy el control del ayuntamiento, tiene a su cargo las estructuras y los recursos, aunque Riult Rivera sea un excelente contendiente como persona y funcionario, pero las decisiones son por las circunstancias del escenario tanto para ganar como para perder y el tendría más riesgos si las estructuras del ayuntamiento cruzan sus brazos. Riult Rivera quizás presiona para ganar la senaduría que le corresponde al PRI de acuerdo al pacto nacional interno, pero eso es otro rollo que luego analizaremos.

Ahora bien, los acercamientos de Margarita Moreno con el MC son síntomas claros para ampliar sus posibilidades y de que desea reelegirse, y es lógico que hoy ya no hay riesgo de que se vaya a ese partido porque ya está prácticamente muerto por culpa de su ex candidato presidencial Samuel García quien prácticamente se lo acabó en 15 días a nivel nacional, a menos que designen a Enrique Alfaro con alguna argucia legal electoral. Consideramos que Margarita Moreno será la adecuada.

En cuanto a Morena ha descuidado y mucho el fortalecimiento político de sus proyectos de candidaturas en el estado desde hace tiempo, los aspirantes parece que le tienen mucho miedo para moverse para buscar las precandidaturas, porque no les dan línea desde arriba con el tiempo necesario, lo que los hace más débiles para enfrentar una contienda, y para la capital tiene hoy a una mujer activa visible como precandidata que podría dar la sorpresa, Viridiana Valencia Vargas ya que ocupa la Coordinación Estatal de los Programas Federales y su presencia y activismo jala a la gente, aunque le faltó más tiempo para consolidar mejor su precandidatura, pero les dará buena pelea con verdadera posibilidad de ganar dado las miles de becas y apoyos a las clases más pobres que controla Morena.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.