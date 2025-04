SIN BAÑOS PÚBLICOS LAS CASETAS EN AUTOPISTAS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En esta Semana Santa hubo bastantes quejas de los visitantes a Colima por la falta de sanitarios en las casetas de cobro o peaje, pues miles de familias salieron a vacacionar sin saber lo que ocurre en varias autopistas del país, especialmente con la autopista más transitada de la región con varias casetas de cobro de Guadalajara a Manzanillo, pues desde que aumentaron las casetas y las reubicaron, las nuevas las construyeron sin baños públicos en forma irresponsable socialmente.

¿EN QUE PAÍS VIVIMOS? En ningún país del mundo existen las casetas de cobro de las autopistas tan caras, malas y sin baños como en nuestro país debido a la alta corrupción gubernamental especialmente de la SCT, pues México ha ocupado el primer lugar a nivel internacional con este desorden por sus famosos moches, sin que el nuevo gobierno federal del supuesto cambio asuma su responsabilidad, pues ya cumplió más de seis años y la corrupción sigue en las autopistas.

México tiene las tarifas más costosas, le siguen Uruguay y Chile pero allá si tienen baños, pero con las tarifas más bajas están Bolivia, Ecuador y Estados Unidos, excepto en Pensilvania, EUA, que tiene una caseta muy cara, pero los gringos casi en todo el país mantienen buena infraestructura carretera, sin casetas o pago alguno y tienen siete carriles en un sentido y otros siete en sentido contrario, autopistas de concreto hidráulico, con cámaras de vigilancia, baños, café gratis y luz por las noches en la mayor parte de los tramos.

En cambio, aquí en México abandonaron las carreteras libres aunque le corresponde al gobierno mantenerlas constitucionalmente en servicio, por ello obligan a los ciudadanos y trasportistas a usar las autopistas que son carísimas, es una componenda política clara entre los presidentes en turno y los inversionistas, a pesar de que varias autopistas son inseguras y con varios baches que dañan a los vehículos y lo que es peor sin tener baños públicos, ni en los lugares del cobro del peaje, pues resulta absurdo que los usuarios, choferes, ciudadanos, las mujeres, los adultos mayores, las niñas y niños, que constantemente requieren ir al baño no puedan tener acceso a ningún sanitario.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS BAÑOS? Así fue la pregunta que le hicimos a una empleada de la caseta de cobro en ciudad Guzmán, Jalisco, contestando sonriendo; “El campo está muy grande, no hay problema no vemos” y agregó, tomen ese teléfono y quéjense allí, aunque si lo hacen, agregó, de todos modos, no hacen caso es la misma empresa, es decir, la empresa se burla de los ciudadanos. ¡Que chulada de servicio!

Los concesionarios de la autopista de Manzanillo a Guadalajara han sido irresponsables durante años desde que reubicaron las casetas de cobro, y el gobierno federal no ve, no oye ni sabe quizás, que las instalaron sin construir baños públicos, ¿Usted cree? Pues el gobierno federal es al que le compete el control de las vías públicas, pero no ha podido obligar a los concesionarios multimillonarios para que construyan baños decorosos gratuitos como en todos los países, pues resulta que a cada tráiler de los cientos y cientos que vienen del puerto de Manzanillo les cobran cerca de mil pesos en cada caseta, cada día recibe una suma multimillonaria porque pasan miles de tráilers y vehículos, pues tan solo con tres horas de lo recaudado en cada caseta pueden construir baños de lujo y pagar su mantenimiento.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS LEGISLADORES Y GOBERNADORES?, Urge que tanto los legisladores locales, así como los diputados federales y senadores, así como los gobernadores de Jalisco y Colima intervengan por su parte para que consideren en las concesiones de las autopistas federales y locales en sus estados como obligatorio que las autopistas concesionadas presten servicios de baños gratuitos en cada caseta de cobro, pues varios gobernadores intervinieron, presionaron y lograron que en sus estados den un buen servicio con baños públicos.

CONSTRUIRÁN OTRA CASETA DE COBRO LOCAL Al parecer construirán otra caseta de cobro entre Armería y Colima por el tramo de 43.1 kilómetros que concesionó el Gobierno del Estado de Colima para ampliar a 6 carriles y evitar tanto accidentes y embotellamientos en la cuatro carriles, sobre todo en la Salada, pero ojalá que en la nueva caseta construyan baños y áreas de descanso, se sabe que a los vehículos ligeros no les cobrarán cuota alguna, -que sea para bien del estado-, pero esperemos que no sea una carga económica más para el comercio local y la población en el estado, pues ya no habrá carretera libre.

Por lo anterior urge reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, además, es una verdadera lástima, que, si el gobierno federal no puede obligar a los multimillonarios inversionistas a construir baños como obligan a los pequeños empresarios en las tiendas o comercios de conveniencia, que tampoco sea el gobierno federal capaz de concesionar en las autopistas áreas o espacios cerca de las casetas para que pequeños empresarios locales construyan baños o restaurantes, aunque cobren por el servicio. ¿Hasta cuándo llegará ese famoso cambio en las autopistas para el bien del pueblo noble y bueno?

