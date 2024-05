SI MUERES HOY, ¿A DÓNDE IRÁS?

Rincón de la Conciencia

Por: Antonio Valdés

Dicen que cuando alguien es bueno se va para el cielo al momento de morir, y si la persona es mala, se va para el infierno. Y si es medio buena la persona, se va para el purgatorio.

Cuando me hacen esta pregunta (Como Tanatólogo), Yo les respondo: “Si hoy muero me iré al sepulcro, hasta despertar en la resurrección de los muertos” y no lo digo porque si o porque es lo que a mí me gustaría. Las Escrituras enseñan que cuando una persona muere va al sepulcro, y está inconsciente, hasta el momento de la resurrección. La Biblia enseña que los muertos no van al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección.

Lo que vuelve a Dios, NO es la persona en sí, más bien es esa esencia etérea o capacidad de vivir que fue soplada en la nariz. El aliento o soplo de vida, gr. (rúakj). La idea que los muertos están en el cielo o en el infierno carece de apoyo Bíblico, si esto fuera cierto la segunda venida de Cristo NO fuera necesaria, pues Él viene a resucitar a los muertos en Cristo.

La Biblia enseña que la única forma de ir al cielo, es que un muerto resucite, o que sea traslado vivo sin ver la muerte como Elías y Enoc, de lo contrario todos están en el sepulcro. Es tan cierto que Moisés murió, pero mil quinientos años después aparece junto con Elías, hablando con Cristo. Esto significa que Dios lo había resucitado.

Así que cuando te pregunten a dónde irás cuando te mueras, la respuesta es al sepulcro, ahora si tomaste la decisión de seguir a Cristo y le aceptaste como tu Señor y Salvador, entonces podrás decir. Si me muero hoy me iré al sepulcro, pero un día resucitaré e iré al cielo.

¿Y TÚ ADÓNDE IRÁS?

