SHEINBAUM FRENÓ AL ZALAMERO DE NOROÑA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española “zalamero” “es aquella persona que actúa con hipocresía para obtener cierto beneficio personal” y si recordamos en los tiempos de la campaña interna de Morena y en la constitucional Gerardo Fernández Noroña se le ponía como tapete a Claudia Sheinbaum, la adulaba y apoyaba a pesar de que supuestamente era el candidato oficial del PT, lo que lo convirtió en un parlero, lo veíamos muy mal los mexicanos, pues su actitud de barbero con ella y agresivo contra Ebrard y Ricardo Monreal dañaba a la unidad, al PT y a la imagen política del proceso electoral.

Y tal como lo mencionamos aquí dañó al PT, no presionó en el reparto de candidaturas en favor del PT en Colima ni en el país, pero sí ganó la senaduría plurinominal al golpear políticamente a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal, hizo el trabajo sucio de Mario Delgado, por tal motivo Noroña esperaba que lo incorporaran de Coordinador de Morena en el Senado o en el primer cuadro del gabinete federal, no se conformó con solo ser senador plurinominal sin hacer campaña, su ambición política es excesiva a pesar de que aseguró públicamente en campaña que si Sheinbaum lo ponía a barrer eso hacía, pues ya vimos que eran mentiras lo que decía.

EL PRESIDENTE Y CLAUDIA LO BATEARON

“Quiero mucho a Noroña”, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo para los coordinadores de las cámaras se hizo con militantes y dirigentes de Morena”, aseguraron tanto el presidente López Obrador en su mañanera y Claudia Sheinbaum en una declaración pública, ante los reclamos del petista por ocupar un liderazgo dentro de la Cámara de Senadores.

MORENA, VERDE Y PT NO ES LO MISMO

Queda claro con estos jaloneos, que Morena y los partidos aliados Verde y PT no son lo mismo, Morena lleva la batuta, al igual como antes lo hacía el PRI con sus aliados, el poder político nacional tiene un solo origen y una sola dirección, y Morena trae el bastón de mando y el poder, es decir prácticamente gobernará Morena el país y los partidos aliados serán sus ayudantes.

URGÍA FRENAR A NOROÑA

El protagonismo excesivo con tanto golpeteo que hace Noroña, con acusaciones constantes y a su vez muy barbero con los jefes, son comportamientos enfermizos dicen los psicólogos y dañan el buen ritmo de las empresas, instituciones y de los gobiernos y pone en riesgo la unidad política nacional, por ello vimos muy bien que de una vez por todas lo batearan para que se ubique y modere su comportamiento, aunque lo dudamos, Sheinbaum no estuvo mal por haberlo puesto en su lugar, y a pesar de ello Sheinbaum ayer le propuso un cargo en el gabinete y dijo que lo va a pensar, es decir todavía muestra indisciplina, no es en realidad de la 4T.

SHEINBAUM BUSCA LA UNIDAD NACIONAL

Si analizamos brevemente con sus discursos como triunfadora presidencial, su comportamiento con los partidos opuestos y ex candidatos de Morena y aliados busca la unidad nacional, inclusive hasta con la marginación política de Gerardo Fernández Noroña en el primer cuadro de su gabinete, visualizamos que Sheinbaum ya no quiere tantos pleitos y pretende realmente la unidad política del país, desea una nueva y mejor etapa para la nación, por ello, hasta Xóchitl Gálvez mantiene su respeto a su labor y no la cuestiona.

LOS GABINETITOS DE LOS ALCALDES

En otro tema, los alcaldes electos en los diez municipios están siendo presionados en los últimos días por los grupos locales y estatales que participaron en las campañas, por las dirigencias de los partidos, por los amigos y por los compadres, todo mundo quiere colocar a sus amistades en las nuevas administraciones de los ayuntamientos, y quizás varios de ellos cometan el gran error de no valorar fríamente con la debida importancia el cargo que les fue conferido por la ciudadanía, esperemos no cometan errores garrafales en la selección de su equipo para que no sean solo unos gabinetitos de amigos, se necesita que hagan un buen trabajo social.

