Sección 30 del SNTSA urge a que realmente hagan peritajes de estructuras en Centro de salud con personal experto 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ha detectado daños en todos los hospitales de Colima.

La dirigente sindical, Dolores González Meza, explicó que los daños se encuentran prácticamente en todos los hospitales, sin embargo el Pabellón Psiquiátrico en Ixtlahuacán, está en situación crítica.

«Pues hay bardas incluso que están fisuradas por los dos lados y que constituyen un riesgo para los pacientes y trabajadores”.

En este sentido, precisó que su petición hecha a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, es que en verdad se lleven peritos en estructuras.

«Porque hemos visto que la gente que tanto la acompaña a ella como los que han ido a determinar los daños, solo ven las bardas y nada más dicen no pues no hay daño, porque es puro enjarre, pero la verdad es que esos peritajes no sirven, porque se trata de resguardar la vida de los trabajadores y de los pacientes que acudan a los nosocomios y centros de salud».

Reiteró que por eso pidió de manera atenta, pero enérgica, a las autoridades tanto de salud como del gobierno del estado que realmente se hagan peritajes con personal expertos en estructuras.

«Y que éste no solo sea de vista, un peritaje tiene que analizar los planos, ver qué muros son los que llevan el peso, deben saber la resistencia, utilizar instrumentos o equipo de medición, todo eso es por el bien de todos y que no estemos lamentándonos de que pudimos haberlo corregido y no se hizo».