Se registra terremoto en Filipinas

Filipinas.- Un potente sismo que causó deslaves y daños en edificios en el norte de Filipinas el miércoles, dejó al menos cuatro muertos y docenas de heridos. En la capital, Manila, los pacientes de un hospital fueron evacuados y la gente salió corriendo aterrorizada al exterior.

Part of the heritage building of Bantay, Philippines, caused by a major 7.3 magnitude earthquake. Bantay bell tower collapsed#EarthquakePH #earthquake #Philippines #Vigan pic.twitter.com/1OfxrLB3GR

— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 27, 2022