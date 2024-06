Se incendia edificio en Miami tras tiroteo que dejó un herido grave

CN COLIMANOTICIAS

Un edificio de departamentos fue evacuado en Miami derivado de un incendio desatado tras un tiroteo en el que un hombre fue herido.

Decenas de residentes de un edificio de apartamentos de Miami fueron evacuados debido a un incendio masivo precedido de un tiroteo que dejó una persona en estado crítico, informaron las autoridades.

Fire next to Miami River, near downtown & west of i95

So scary! I hope everyone is safe pic.twitter.com/DyYoDbjwTI

— paulaaa (@paulawallaa) June 10, 2024