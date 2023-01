Rosi Bayardo no levantó y comienzan a perfilar a Andrea Naranjo, el Plan B

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Anuncian los porristas con bombos y platillos el tridente conformado por los alcaldes: Diana Zepeda de Armería, Carlos Carrasco de Ixtlahuacán, y Elías Lozano de Tecomán, serviles totalmente a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, sin embargo de nada son de utilidad para el proyecto que planea aterrizar en Manzanillo.

Para que Rosi Bayardo conecte con la gente debe tener ciertos rasgos, entre ellos, ser más sencilla en su atuendo, hablar más en los eventos y dialogar con los ciudadanos a nivel de calle, no con los seleccionados de siempre y lo más importante, el músculo electoral que tiene actualmente la alcaldesa Griselda Martinez y es que 22 mil votos y una reelección no deben tomarse a la ligera, además del bastión del Partido Verde que está listo con una estructura bien articulada, algo de lo que adolece Morena, más con las divisiones que aún prevalecen entre fundadores y neomorenos.

Los encargados de diseñar la imagen publica de Rosi no le han dicho ni trabajado en los grises que trae, entre ellos el fantasma de su pasado improductivo, si nos referimos al plano legislativo, y ya ni hablar del papelote frente a la Secretaria de Economía, de ser «super secretaria», en dónde sólo recordamos los vestidos de diseñador, las fotitos de chaleco con buena edición y las fotos con mascotas, además de las declaraciones bárbaras con datos estratosféricos de crecimiento económico y de generación de empleos que estarán en la memoria de los colimenses y quizá en los relatos de Ripley …

Lo malo de contratar cuates y no profesionales en las áreas específicas para construir un proyecto político, y es que el tiempo se les fue en pasarela y paseos y ya no hay espacio de nada, por eso se ha pensado en alguien cercano a la gobernadora y quién mejor que la actual diputada local Andrea Naranjo para entrar como el Plan B, ya que cumple con el principal requisito, ser de la confianza total de la mandataria, y ser hija política de Rogelio Rueda, quien ha estado cercano como amigo y asesor político y de quién se han fabricado numerosas historias.

Pero resulta que los morenitas de la gobernadora Indira Vizcaíno en Manzanillo, todos aspiran a ser alcaldes del municipio más poderoso de la entidad, y que además define con votos las gubernaturas, pues ahí andan Ana Karen, Isamar, Rubén y hasta los regidores que son indiralovers todos están con sus espejitos y el ánimo para ser los afortunados seleccionados, lamento mucho informarles que no hay posibilidad alguna, ya que hemos visto como elige la mandataria a sus funcionarios y también a candidatos, de acuerdo con fuentes confiables va a quitar a los cartuchos quemados o por lo menos eso les dice a los pobres ilusos que aún creen en los milagros electorales.

Uno de los factores que la gobernadora no ha calculado y mucho menos su equipo, son a las personas que en la pasada elección apoyaron con todo y hay que decirlo como es, hasta los calzones empeñaron y les dieron «la oportunidad» para ocupar un cargo un par de meses y después de calentar la banca y simular un gobierno de rostros nuevos, comenzar una cacería de brujas contra los nuevos, para buscar cualquier pretexto para despedirlos o solicitarles vía coacción su renuncia, incluso hay casos que está acreditada la violencia de género y ya hay denuncias al respecto. Otros ilusos siguen esperando a que la gobernadora los llame para ofrecer algún puesto o su papá «el profe» interceda por ellos para que estén en el equipo.

En Morena lamentablemente hay mucho priísta principalmente, pero también de otros partidos políticos, lo vimos el día de la elección del Consejo, sin embargo, esos activos multicolor que embarazaron el proceso, no van a votar de la misma manera el día de la elección, y menos si observamos el trato que le ha dado a los aliados en la entidad, y no me lo crea usted pero las alianzas en otros estados nos dejan una lectura de que nada está escrito.

Así es que le llegó el tiempo a Indira Vizcaíno Silva de corregir los desastrosos números que nos dejan las malas decisiones, como los miles de turistas que se fueron echando pestes por el evento fallido de los globos y en dónde el titular sigue sin pena alguna, total es cuate de la gober. Entre la impopularidad que prevalece en redes sociales e incluso en eventos públicos, a pesar del programa Colibecas y todas las coliocurrencias de su gobierno. Ya se le fue un año y los errores y malas noticias prevalecen, para cáliz ya estuvo.

Si a eso le sumamos que 2022 ha sido considerado el año más violento en la historia de Colima, que han sido desatinos en las diferentes dependencias y que el nepotismo ha sido de lo más cuestionable de su gobierno, no podemos evitar hablar de los papelotes que han hecho algunos integrantes muy cercanos como el caso de Julio el animador, que cuando se le pasan las copas se transforma y sus excesos han sido conocidos por grupos de otros estados, pero de ése tema tan delicado, hablaremos en otra entrega.

Por lo tanto, el concepto editorial La Panga está de regreso después de un descanso necesario por motivos de salud y aproveché para recargar energías y llevarle a usted la otra opinión, la que no les gusta a los políticos de piel delgada. Agradezco mucho a los medios de comunicación que me brindan un espacio para difundir esta columna.