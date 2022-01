‘Big Ben’ debutó en la temporada 2004, ganando 14 partidos y sumando dos mil 621 yardas.

«No sé cómo poner en palabras lo que ha significado el juego de futbol americano, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado. Un chico de Findlay, Ohio, con sueños de NFL, desarrollado en Oxford, en la Universidad de Miami, bendecido con el honor de 18 temporadas como Pittsburgh Steeler, y un lugar para llamar hogar. El viaje ha sido emocionante, definido por relaciones y movido por el espíritu de la competencia. Pero, ha llegado el tiempo de vaciar mi casillero, colgar los zapatos, y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi esposa e hijos . Me retiro del futbol americano un hombre verdaderamente agradecido”, dijo el egresado del Colegio de Miami.