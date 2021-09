AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Es lo que provocan las declaraciones de la flamante Coordinadora de Morena en la próxima LX Legislatura Estatal, Viridiana Valencia Vargas, cuando les jura a los ciudadanos que el Congreso de Colima “no será sumiso al Poder Ejecutivo”, sino siervo de los colimenses cuyas necesidades respaldará y atenderá sobre todas las cosas, incluida la voluntad de su comadre Indira Vizcaíno Silva que el 1 de noviembre de 2021 asumirá en cargo de gobernadora de “nuestra Colima”.

“Desde aquí mandamos el mensaje: el Poder Legislativo va a ser autónomo. Nosotros vamos a actuar siempre a favor de los ciudadanos. Ese mensaje tiene que ser de los primordiales: no vamos a ser sumisos, no vamos a estar a la espera de lo que se nos pida”, los otros dos poderes del estado, Ejecutivo y Judicial, se entiende, nunca jamás los pobres que son primero en la 4T que, a pesar de que ya lleva tres años de vida, en Colima todavía no ha aterrizado.

Cuando la diputada electa Valencia Vargas dice que hay voluntad de parte de sus compañeros de bancada “de promover el entendimiento” entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso”, de seguro se refiere a los diputados priistas y panistas, pues al resto, Sandra Patricia Ceballos Polanco (PVEM), Roberto Chapula De la Mora (PVEM), Evangelina Bustamante Morales (PT), Glenda Yazmín Ochoa (MC), Francisco Javier Pinto Torres (PANAL), Kathia Zared Castillo Hernández (PES) y Rigoberto García Negrete (FS x M), uncidos están ya a la carreta de la 4t y bailarán al son que les toque Indira Vizcaíno Silva.

Viridiana sentencia que la siguiente LX Legislatura Estatal “debe ser un Poder digno, que contribuya a la modernización y transformación institucional para hacer realidad la nueva gobernabilidad que, con su voto, exigieron los colimenses en el pasado proceso electoral”, es decir, respaldar en todo y con todas las directrices de la primera morena de “nuestra Colima”. Total, declarar no cuesta nada, y a las palabras se las lleva el viento, lejos de la memoria colectiva de los colimenses que aguantan todo.

A nombre de los diputados locales de MORENA, Viridiana asume la “responsabilidad histórica (todo en la 4T es digno de pasar a la historia) de hacer un trabajo de calidad, profesional, atendiendo las exigencias del pueblo colimense, con leyes que impacten positivamente el desarrollo social y productivo en forma armónica”, exactamente como el que realizaron los 16 diputados de la 4T en la LIX Legislatura Estatal por concluir.

La bancada de Morena no sólo “respaldará las reformas administrativas y legislativas encaminadas a un trabajo eficaz, eficiente y modernizador del trabajo legislativo, priorizando el trabajo de comisiones que es donde se refleja el trabajo legislativo”, que tenga a bien ordenarle la gobernadora, sino también el relevo de las cabezas del organismo autónomo como fiscalías y demás vainas, para colocar en ellas a gente ciento por ciento a ella afines.

Nadie se asusta ni se espanta de que, como suele suceder, persistan en el nuevo gobierno 4teista las mismas prácticas en el ejercicio del poder ejecutivo estatal que pusieron en boga sucesivos gobiernos conservadores, porfiristas y neoliberales, emanados del viejo PRI que ha resucitado en MORENA. Todo cambiará para que todo siga igual, así es que las independentistas y autonómicas declaraciones de Viridiana Valencia Vargas sólo provocan carcajadas en los ciudadanos muy baleados ya.

Se dice que…

*Porque los personajes con antecedentes dudosos suelen ser más útiles a quienes detentan el poder político que los funcionarios públicos competentes y honestos, el ex priista, ex perredista y ex panista, Nicolás Conteras Cortés, cobrará los próximos tres años como Secretario del Ayuntamiento de Colima, cargo desde el cual se podrá saber a qué intereses realmente sirve.

*Ojalá que su cuñado, Federico Rangel Lozano, le haga marca personal desde el Cabildo, lo traiga con la rienda corta, para que no se pase de listo en perjuicio de la ciudadanía del municipio. Otro tanto deberán hacer los demás regidores ajenos a la chiquimafia peraltista.