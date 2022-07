Riesgo de derrumbes en carretera VdeÁ-Minatitlán por falta de obras complementarias: Mancilla

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Minatitlán, Col.- El alcalde de Minatitlán, Alejandro Mancilla González, dio a conocer que hay preocupación porque no se ha concretado la conclusión de mejorar el kilómetro 34 de la carretera estatal Villa de Álvarez-Minatitlán.

“Ahora que empezó el ciclo de lluvias estamos muy preocupados porque se hace muy vulnerable ese punto de tránsito”.

Mancilla González reiteró mantener la preocupación por esa zona, puesto que hasta el día de hoy aún no se les hacen las obras complementarias a esa reparación que se hizo de manera temporal y estamos expuestos a que si se viene una depresión tropical, huracán, casi es un hecho que nos volverá a dejar incomunicados.

Dio a conocer que la empresa Peña Colorada fue la que rehabilitó esa área cuando se derrumbó en septiembre de 2021.

“La rehabilitación de la carretera la realizó Peña Colorada, aportando recursos humanos y económicos, se estabilizó el derrumbe, se hizo una corona más amplia para poder transitar por ahí y es por donde estamos pasando actualmente, pero siempre se comentó que era un paliativo y que era una reparación temporal, no era definitiva”.

Por ello, dijo que se continúa gestionando para que se pueda hacer la obra complementaria y poder tener más seguro el camino.

“He hecho gestiones con el gobierno del estado y con la SCT, así como con particulares, como por ejemplo Peña Colorada”.

De esta última, se tiene toda la disposición y voluntad de ayudar, además que están dispuestos a aportar el dinero y el personal para arreglar el camino.

“El gobierno del estado también tiene disposición de ayudarnos, pero Peña Colorada no va a entrar a trabajar hasta que el gobierno del estado sea el aval o dé el permiso de los trabajos que se van a realizar”.

Por lo que dijo, están a la espera que les den a conocer la conclusión de los proyectos que se tienen para ese lugar y poder iniciar ya con los trabajos”.

Por parte del municipio, ya se inició la limpieza de la carretera, limpiando cunetas, quitando basura, vegetación.

“No solo estamos pidiendo, sino demostrando que nos interesa y estamos trabajos que coadyuvan en la rehabilitación de esta carretera”.

Reconoció que la carretera se encuentra en mal estado, hay muchos baches, hay partes que mejorar, pero confiamos en que pronto el gobierno del estado a través de la SEIDUM dé una respuesta favorable para que esta carretera mejore su seguridad y las condiciones de tránsito.

Indicó que a pesar de que se tenía un proyecto para que el trazo carretero ya no pasara por el tramo de los derrumbes, este no ha sido aprobado, lo que no será viable en un largo periodo de tiempo, por lo que seguirán apostándole a la rehabilitación del actual trazo carretero y con ello darle viabilidad y certeza a los habitantes de Minatitlán que no quedarán incomunicados.