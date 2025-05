RICARDO PINTO; EL CANDIDATO MÁS JÓVEN PARA JUEZ  

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Ricardo Pinto es el más joven de los candidatos para ocupar la titularidad de un juzgado, más sin embargo ya tiene más de 10 años de experiencia en el Poder Judicial, por tal motivo vale la pena que la ciudadanía valore su esfuerzo, sobre todo representaría a los jóvenes colimenses, es licenciado en derecho y cuenta con Maestría también en el área de derechos humanos por la Universidad de Colima y apasionado por el derecho, participará con la boleta verde con el número #43.

Comentamos en la columna pasada que estaríamos analizando durante el mes de mayo a los aspirantes sobresalientes a ocupar diferentes cargos en el poder judicial y publicamos en la anterior colaboración que una de las mejores opciones de la ciudadanía es Ángel Durán Pérez, porque tiene amplia experiencia y sería una cara nueva como magistrado, hoy exponemos la participación de Ricardo Pinto a quien no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero analizamos en redes sociales que es el más joven de los participantes en la próxima elección para el cambio del poder judicial y es un valor que la juventud debería analizar.

Empezó a laborar desde el 2012 como practicante en el Poder Judicial y en el año 2016 lo designaron como

primer Auxiliar de Proyectos del Tribunal Superior de Justicia y en el año 2017, fue Secretario Actuario en la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil y en el año 2018, se desempeñó como Proyectista Jurídico en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde elaboró sentencias en materia civil, familiar y mercantil, lo que finalmente lo motivó a postularse para ser Juez de Primera Instancia en el Poder judicial en el Estado, su oferta es que de lograr un Poder Judicial de puertas abiertas, humanista cercano a la gente.

Uno de los grandes problemas del poder judicial es que no tienen una política de puertas abiertas, toda persona que trae conflictos civiles o familiares desea tener acceso al juzgador pero la mayoría se encierran y dan citas que las cancelan a su antojo, dentro de su oferta y compromiso es de realizarlas en las mañanas como en las tardes de 7:00 am a 19:00 horas, de lunes a sábado, en las instalaciones del juzgado, lógico que en éste tipo de asuntos no son relevantes, en comparación a los conflictos penales en donde deben guardar especial cuidado.

Sin duda el cambio del poder judicial era necesario y fundamental por tanto rezago y mal manejo de la justicia, pues comentábamos que tan solo para tratar de convivir con una nietecita ya tenemos siete años sin solución alguna en los juzgados familiares, y así existen miles de casos, creemos que si no cambian de titulares de jueces y magistrados la podremos ver ya que cumpla los 18 años.

El gran reto no es solo de cambiar de caras y cargos, sino en la metodología para dictar sentencias y acuerdos que son medidas burocráticas para no resolver nada, pues los jueces siempre culpan a los supuestos malos abogados, cuando tienen la facultad de resolver las deficiencias de la defensa puesto que el derecho de las niñas y niños es un derecho superior al de las partes en conflicto, por eso quienes han sido juezas o son juezas o jueces y quieren brincar a magistrados debemos denunciarlos para evitar que sigan haciendo lo mismo que hoy, necesitamos un poder judicial más moderno, operativo y trasparente.

Por último, Ricardo Pinto repetimos, es el más joven de los candidatos para ocupar la titularidad de un juzgado y creo que sí tienen el derecho de asumir esa responsabilidad ya que sabe bien sobre la problemática interior por eso es su oferta clara, tener un juzgado de puertas abiertas y participará con la boleta verde con el número #43.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.