Revitalizan el mural “La Universidad”

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con una ceremonia realizada este miércoles al mediodía, el rector de la Universidad de Colima (UdeC), Christian Torres Ortiz Zermeño concluyeron los trabajos de revitalización del mural “La Universidad”, obra del Maestro Rafael Zamarripa, ubicado en la explanada de rectoría del campus central.

El mural fue elaborado en 1995 con materiales de resina, fibra de vidrio y pintura. La restauración, que duró cerca de un mes, estuvo a cargo de Gloria Castro Hernández y su equipo, conformado por Deneb Carrillo Morales, Sofía Hernández González y Óscar Rosales Montaño. A ellas y ellos los apoyó en todo momento Guadalupe Guízar Peredia,

El rector, ante un nutrido grupo de universitarios y universitarias que se dieron cita frente al mural, dijo que “es importante contar nuestras historias, que son, finalmente, las que construyen la historia de nuestra institución y una forma de contarlas es a través de este tipo de expresiones. Quiero pedirles que cuidemos mucho el mural y que lo presuman, ya que se ha vuelto un espacio muy representativo e icónico del campus central”.

Agradeció al maestro Zamarripa “por el impresionante legado que le ha dejado a la Universidad de Colima”. También resaltó la participación de la arquitecta Luz María Urzúa Escamilla, directora general de Recursos Materiales, quien propuso restaurar este mural. Por último, agradeció y felicitó al equipo de restauración.

Rafael Zamarripa agradeció el trabajo de restauración. “Siempre me he sentido universitario y eso fue lo que me inspiró a hacer este mural, y hoy que veo todo el trabajo que realizó el equipo de restauradores, me parece que hicieron una labor insuperable. Este mural es de nuestra Universidad, nosotros no nos vamos a llevar nada, aquí dejamos nuestro entusiasmo y cariño para realizar este proyecto”.

Gloria Castro Hernández, quien lideró al equipo de restauración, agradeció al rector “por su apoyo incondicional para la realización de este trabajo. Veo que tiene mucho interés en la preservación de nuestro patrimonio cultural, que es importante no sólo para nosotros sino para el estado y podemos decir, para el mundo, por el tipo de obra que tenemos”.

También agradeció a la comunidad universitaria, “a las personas que estuvieron al pendiente de nosotros trayéndonos agua, café, fruta, pan y taquitos. Fue muy importante ver que la comunidad universitaria está al unísono con nosotros, viendo nuestro esfuerzo”.

Del mural, explicó que está realizado en fibra de vidrio y resina. “Para llegar a lo que nosotros vemos aquí, se tuvo que haber trabajado por mucho tiempo con las manos, directamente sobre barro”.

La intención de esta restauración, comentó “fue rescatar la resina, la fibra de vidrio y los colores que fueron impresos originalmente con la única intención de hacer notar cada detalle y de que, todo aquel que se acerque al mural, dé cuenta de las manos de un gran maestro, de un gran escultor como lo es el maestro Zamarripa”.

Juan Diego Gaytán Rodríguez, delegado del campus Colima, señaló que este mural “ha vuelto a sus orígenes, pues así como lo vemos ahora es como era en 1995, fecha de su creación. Ha sido un icono y referente universitario. El mural se instaló con el apoyo del arquitecto Gonzalo Villa Chávez, quien diseñó el marco que sostiene al tríptico elaborado por el maestro Zamarripa”.

El mural se divide en tres partes para su lectura horizontal. En la primera, de derecha a izquierda, está la representación de la fachada de la primera casa que fungió como UdeC, ahora Archivo Histórico de la Universidad. Abajo hay varias personas cargando un libro.

Enseguida se ven de manera vertical varios elementos de la agricultura, además de un pez. También hay una guitarra y detrás una paleta de pintura y un caballo.

Al centro, y de manera principal, hay una figura antropomórfica de pelo largo, camisa resacada, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. De su estómago emerge el escudo del águila universitaria.

En la tercera parte se ven varios discos compactos, una escuadra y una regla T, un microscopio, una hélice y un busto sin piel al que se le marcan los músculos. Al finalizar, hay cuatro personas jugando con una pelota.

Acompañaron al rector en la ceremonia, Joel Nino, secretario general de la UdeC; Carlos Ramírez, coordinador general de Extensión; Luz María Urzúa, directora general de Recursos Materiales; David Rodríguez, director general de Patrimonio Cultural; Mayra Patiño, directora del IUBA