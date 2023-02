Revelan tomas nunca antes vistas sobre los restos del Titanic

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Un inusual video de la inmersión de 1986 a través de los restos del RMC Titanic fue publicado por la Institución Oceanográfica Woods Hole.

Los más de 80 minutos de largometraje en el canal de YouTube de WHOI narran algunos de los logros notables de la inmersión dirigida por Robert Ballard, que marcó la primera vez que los ojos humanos vieron el transatlántico gigante desde que chocó contra un iceberg y se hundió en el gélido Atlántico Norte en abril de 1912. Unas mil 500 personas murieron durante el viaje inaugural del barco desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York.

Join the people who witnessed history when #HOVAlvin dove to #Titanic in 1986. @WHOI will be releasing never-before-seen footage from the historic expedition on Feb 15 at 7:30 PM EST. Watch live on YouTube! https://t.co/TIo2CFu7px pic.twitter.com/PEqZyfBZ2q

— James Cameron (@JimCameron) February 15, 2023