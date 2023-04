Reporte revela que el 50% de los trabajadores de Nueva York están luchando para cubrir sus necesidades básicas

CN COLIMANOTICIAS

Nueva York.- Según un reporte del Fund for the City of New York, el 50% de los hogares en Nueva York no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, como el pago de renta para vivienda, acceso suficiente para comida y cuidados de salud.

El reporte reveló que el 50% de los trabajadores de Nueva York, están luchando para cubrir sus necesidades básicas.

Esto equivale a un millón 298 mil 212 hogares, o dos millones 991 mil 973 personas. Significa un incremento del 36%, comparado con el 2021. El reporte revela el impacto que tuvo la pandemia en los trabajadores y hogares de Nueva York.

El 16% de los hogares trabajadores en Nueva York, viven por debajo del límite oficial de pobreza. Además, el 50% de los hogares que trabajan en Nueva York, viven por debajo del True Cost of Living (TCL).

«Mientras la inseguridad económica se exacerbó por la pandemia, el problema es más profundo y extenso, pues afecta a familias en toda la ciudad, en cada grupo racial/étnico, de todas las edades y vecindarios”, señala el reporte.

El porcentaje de hogares que luchan para cubrir las necesidades básicas, fue más alto que en cualquier otro año. Este reporte, lleva dos décadas de elaboración, estudiando el costo de vida en Nueva York.

El reporte reveló que los hogares necesitan, al menos, 100 mil dólares al año para comprar comida, tener casa y transporte. Una familia de cuatro personas necesita 150 mil dólares.

Además, los hogares con niños, son los que corren mayores riesgos de no cubrir sus necesidades básicas, y representan más de la mitad de los hogares con ingresos por debajo del TCL.

El 80% de los hogares por debajo del verdadero costo de vida tiene al menos un adulto que trabaja. Además, el 54% de los hogares por debajo del verdadero costo de vida, tiene al menos, un grado de educación superior.

Los costos han crecido más rápido que los salarios, durante los último 23 años. Además, en los últimos 3 años, se han incrementado los costos de básicos como hogar, comida, transporte, cuidado de los niños, y otros gastos.

El estudio, también revela que ser extranjero, incrementa las tasas de inseguridad económica.

Los hogares encabezados por madres solteras experimentan altas tasas de ingresos poco adecuados, con el 86% que no pueden cubrir los costos básicos de los niños.

En Nueva York, el 69% de los hogares con padres solteros, no tienen los ingresos adecuados.

Las desventajas estructurales afectan a las mujeres de color, pues necesitan mayor educación, para alcanzar el mismo nivel de seguridad económica, que un hombre blanco.

«No sólo las mediciones de gobierno sobre la pobreza subestiman el número de hogares que luchan para cubrir sus necesidades básicas. Al subestimar generan poco entendimiento de quien está en necesidad, qué habilidades y educación tienen, y por lo tanto, qué necesidades insatisfechas tienen”, señala el reporte.

En los distintos barrios de Nueva York, el salario anual que se necesita para una familia de dos adultos y dos niños, va desde los 701,246 dólares, hasta los 151,723 dólares.

