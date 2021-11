Reportan incendio en edificio de NY

*Cerca del Rockefeller Center en Nueva York, Estados Unidos.

CN COLIMANOTICIAS

Nueva York.- Este lunes se reportó un incendio en un edificio cercano al Rockefeller Center en Nueva York, Estados Unidos.

Personal de emergencia atendió el incendio en el edificio en construcción, que se ubica cerca Rockefeller Center.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emergency personnel responding to rooftop fire near Rockefeller Center in New York City#Manhattan l #NY

Smoke can be seen billowing from an office building rooftop. Reports indicate evacuations are underway on the building’s upper floors.

Updates to follow. pic.twitter.com/qgVEj7HoKY

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 22, 2021